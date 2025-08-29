Manifestantes antiimperialistas y contra la represión esperan respuesta del Defensor del Pueblo a su carta

Dirigentes de organizaciones de la izquierda opositora en concentración contra el intervencionismo imperialista y en defensa de derechos del pueblo. Gustavo Martínez, de Marea Socialista, da lectura a carta al Defensor del Pueblo. Credito: Contrapunto

El día martes 26 de agosto, ante la estatua de José María Morelos, y a pocos metros de la Defensoría del Pueblo, se reunieron dirigentes de unas nueve organizaciones de la izquierda opositora al gobierno de Nicolás Maduro, para rechazar la amenaza militar de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela, que se alza en estos momentos con la presencia aeronaval de ese país en los límites del mar territorial venezolano.

También expresaron allí su reclamo para que cese la represión de la que dicen ser objeto y advirtieron que con hambre y precarización salarial extrema es muy dificial para el pueblo venezolano defender la soberanía nacional.

Al mismo tiempo, fustigaron a los sectores de la derecha, como el liderado por María Corina Machado, que están aupando el intervencionismo y la invasión.

Esos plantemientos están contenidos en una carta dirigida al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, que entregaron en la representación institucional de Caracas ubicada en la misma plaza.

Pasados algunos días y pese a la gravedad de la situación considerada como de emergencia nacional, no han recibido contestación del organismo, por lo que están a la espectativa de que ésta se produzca y se atiendan debidamente sus consideraciones y solicitudes.

En la concentración de dirigentes de las organizaciones participantes, Gustavo Martínez, de Marea Socialista, fue el encargado de dar lectura al contenido de la mencionada carta, cuyo contenido teproducimos igualmente a continuación junto con el video de la comunicación oral.

Las agrupaciones políticas presentes en la acción fueron el PCV-Dignidad, el PPT-APR, Revolución Comunista, el PSL, Marea Socialista, la LTS, el MPA, Comunes y el Bloque Histórico Popular.

Defensor del Pueblo Alfredo Ruíz Por medio de la presente, varias organizaciones políticas, sociales, sindicales, activistas de DDHH e individualidades, nos dirigimos a usted con el propósito de solicitarle la mayor disposición como Defensor del Pueblo y contribuir a una necesaria labor en defensa de la soberanía nacional y los intereses del conjunto de la población venezolana. Nos referimos concretamente a la amenaza de agresión militar por parte de la potencia imperialista de Estados Unidos que, como todos sabemos, está movilizando fuerzas militares en el Caribe bajo la excusa de una lucha contra el narcotráfico, abiertamente apuntado contra nuestro país. Quienes aquí nos expresamos somos parte del poder constituyente, o lo que es lo mismo, poder originario que concebimos la defensa de nuestros intereses nacionales en forma activa, organizada y con enfoque político propio que nos permite tener claridad sobre el papel que a nivel mundial juega los Estados Unidos y cuáles son sus intereses de rapiña. Pensamos entonces que para poder confrontar semejante amenaza hace falta una respuesta que apunte a movilizar al grueso del pueblo venezolano de manera democrática, creíble y concreta en el sentido que no puede quedar solamente a disposición y diseño del gobierno nacional, sino que también deben escucharse todas las voces antiimperialistas y sus propuestas. Pensamos entonces que la Defensoría del Pueblo, a razón de sus responsabilidades constitucionales, puede ser un enlace importantísimo entre distintas instancias institucionales, políticas y de lucha para fraguar de conjunto una solidaridad y movilización a fondo contra los enemigos de la patria y sus amos imperialistas. En tal sentido, desde ya decimos que, con represión estatal y violación de derechos fundamentales a los trabajadores y los sectores populares, no es la mejor manera para pararnos ante una posible invasión extranjera. Con salarios a menos de un dólar o encarcelando a las voces críticas y a quienes protestan, creemos que más bien se le facilita la labor al ogro gringo. Defendernos como pueblo es una tarea consciente de todas y todos y para ello, insistimos, hace falta un marco social y político profundamente democrático que permita el mayor desenvolvimiento a todas las fuerzas políticas que asuman tal compromiso y la Defensoría del Pueblo está llamada a contribuir con tal propósito, ahora más que nunca. Caracas, 26 de agosto de 2025

Vanessa Davies- Contrapunto - 27/08/25