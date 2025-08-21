Irán: sanciones de EEUU a CPI revelan complicidad en crímenes de Israel

El portavoz de la Cancillería iraní enfatiza que sanciones de EE.UU. cuatro jueces de la CPI es complicidad clara en crímenes de guerra y genocidio en Palestina.

"La imposición de sanciones por Estados Unidos contra cuatro jueces más de la CPI (de nacionalidades canadiense, senegalesa, fiyiana y francesa) por abordar los crímenes atroces de Israel no solo es un ataque sin precedentes a la justicia, sino una flagrante complicidad en los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Palestina", ha manifestado este jueves el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baqai en su cuenta de la red social X.

El funcionario aludido ha remarcado que "este ataque a los jueces de la CPI personifica un grave abuso de poder: otorga a Israel absoluta impunidad, autoriza más atrocidades y pone en grave peligro la paz y la seguridad internacionales".

Ha apuntado cómo se instrumentalizan las leyes para servir a los intereses de unos pocos. "Tal descarada ilegalidad deja al descubierto la verdadera esencia del orden basado en un marco sin ley destinado a servir a sus caprichos en total desprecio por cualquier regla reconocida de derecho internacional o ética humana", ha remarcado.

Estados Unidos sanciona a dos jueces y dos fiscales de la CPI por llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Gaza y en Afganistán, entre otros.

La Administración de Donald Trump ha impuesto una nueva ronda de sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal, Karim Khan.

En un comunicado emitido el miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que había tomado medidas contra los jueces de la CPI, Kimberly Proust de Canadá, Nicolas Guillou de Francia y los fiscales Nazhat Shameem Khan de Fiyi y Mame Mandiaye Niang de Senegal.

ONU: sanciones de Trump quieren dar "golpe de gracia" a la CPI

Las sanciones estadounidenses contemplan el bloqueo de los bienes que los implicados tengan en dicho país, y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y ciudadanos estadounidenses.

Ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, pero casi todos los aliados occidentales de Estados Unidos, así como Japón y Corea del Sur, la gran mayoría de América Latina y gran parte de África, son parte del estatuto y, en teoría, están obligados a arrestar a los sospechosos cuando pisan su territorio.

Trump impone sanciones a la CPI por órdenes de arresto contra Israel

El Ministerio de Salud gazatí ha informado este jueves que al menos 62 192 palestinos han muerto en la guerra genocida que Israel ha lanzado con apoyo de EE.UU. en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.

Un comunicado del Ministerio ha remarcado que 70 cuerpos fueron llevados a hospitales en las últimas 24 horas, mientras que 356 personas resultaron heridas, lo que eleva el número de heridos a 157 114 en el ataque israelí.

ght/ctl/tmv