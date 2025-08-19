Infanticidio en Gaza: Israel asesina a un niño cada 40 minutos

El Ministerio de Salud de Gaza advierte que un niño muere cada 40 minutos y exige la toma de medidas inmediatas para frenar el infanticidio en curso en Gaza.

En una conferencia de prensa celebrada este martes, el director general del Ministerio de Salud en Gaza, el Dr. Munir al-Bursh, ha anunciado que las políticas del régimen de Israel de bloqueo y restricción del suministro de alimentos y medicinas han expuesto a la Franja de Gaza al “genocidio”.

Al enfatizar que los niños son los “más vulnerables que otros grupos”, ha declarado que cada día 28 niños palestinos pierden la vida, un promedio de un niño cada 40 minutos.

Asimismo, ha llamado a emitir permisos de urgencia para que los niños con graves problemas de salud puedan salir de la Franja para recibir tratamiento fuera de la región.

Según el director general del Ministerio de Salud de Gaza, se registraron tres nuevas muertes por hambre, lo que eleva el número de víctimas de la escasez de alimentos a 266, de las cuales 112 son niños.

Al-Bursh ha concluido subrayando que las cifras muestran la magnitud de la crisis humanitaria en Gaza y que la comunidad internacional debe actuar urgentemente para proporcionar alimentos y atención médica a los niños y ciudadanos afectados.

Previamente, el vocero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Stéphane Dujarric, advirtió que la crisis humanitaria en la Franja de Gaza impuesta por parte del régimen sionista es “más que catastrófica”.

El lunes, una coalición humanitaria compuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y unas 200 ONG denunciaron en un comunicado que no entran en Gaza tiendas de campaña u otros materiales para refugio desde principios de marzo pese a que más de 780 000 personas han sido desplazadas desde entonces.

Amnistía vuelve a alertar: Israel impone “hambruna deliberada” en Gaza

El régimen de Israel ha cerrado todos los pasos fronterizos, bloqueando la entrada de ayuda y agravando aún más la ya grave crisis humanitaria en Gaza desde el 2 de marzo, cuando violó su acuerdo de alto el fuego con el movimiento de Resistencia palestino HAMAS.

El Ministerio de Salud de Gaza anunció el viernes la presencia de más de 28 000 casos de desnutrición severa, incluyendo 500 bebés hospitalizados, además de 1,2 millones de niños con inseguridad alimentaria y 250 000 personas registradas como desnutridas.

La guerra genocida israelí contra Gaza, iniciada el 7 de octubre de 2023, ha dejado al menos 62 064 palestinos muertos —en su mayoría mujeres y niños— y 156 573 heridos.