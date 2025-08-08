Amnistía Internacional insta a la UE a redoblar esfuerzos para proteger DDHH en Venezuela

08-08-25.-Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a la Unión Europea (UE) y a sus Estados miembros a intensificar su respuesta ante la crisis de derechos humanos en Venezuela, un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.En una carta dirigida a las principales autoridades de la UE, entre ellas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, la ONG internacional expresó que las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país sudamericano podrían constituir crímenes de lesa humanidad.El informe documenta casos de ciudadanos de la UE, de España y Francia, que han sido víctimas de desapariciones forzadas, lo que podría ser una táctica para ejercer presión política sobre otros gobiernos.Amnistía Internacional concluye que las desapariciones forzadas en Venezuela, incluidas las de corta duración, son parte de un ataque «generalizado y sistemático» contra la población civil, en particular contra aquellos considerados disidentes por las autoridades.Amnistía Internacional destaca la necesidad de que la UE actúe en nombre de las personas desaparecidas y detenidas, y que apoye los mecanismos de escrutinio internacional para lograr justicia, como la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, creada en 2019 , y la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI), que se formalizó en 2021.