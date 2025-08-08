Génesis Medina, embarazada, fue asesinada por su pareja y enterrada en una finca de Yaracuy

08-08-25.-El Ministerio Público difundió en su cuenta de Instagram la primera información oficial sobre el caso de Génesis Gabriela Medina Puertas, de 23 años, quien fue reportada como desaparecida el sábado 2 de agosto y cuyo cuerpo fue hallado días después, enterrado, amordazado y maniatado, en una finca del sector Carbonero del municipio Veroes, estado Yaracuy.Según la publicación el fiscal general Tarek William Saab informó que George Rangel y Keiwart Rangel fueron aprehendidos e imputados por el delito de femicidio agravado.De acuerdo con las autoridades, ambos citaron a Génesis Medina en el municipio San Felipe, y tras negarse ella a ingerir píldoras abortivas, ya que se encontraba embarazada, fue amordazada, asesinada y enterrada en una hacienda del sector Los Samanes.El comunicado no hace mención a que uno de los imputados sería trabajador administrativo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), como lo afirmó el gobernador del estado Yaracuy, Leonardo Intoci, un día después del hallazgo del cuerpo.Se intentó contactar a los familiares de la víctima para conocer su reacción ante el pronunciamiento del Ministerio Público, pero no fue posible establecer comunicación.El femicidio de Génesis Medina generó indignación en todo el país, al tratarse de una joven con toda una vida por delante, que fue víctima de una brutal agresión. Su muerte se suma a la creciente lista de mujeres asesinadas por violencia de género en Venezuela.