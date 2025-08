ONG Clippve denunció la “desaparición forzada” del activista José Riera: “El Estado debe dar respuestas”

02-08-25.-La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció durante la tarde de este viernes #1Ago lo que llamó como una “desaparición forzada” del activista de los derechos humanos José Riera.Mediante sus redes sociales, la ONG subrayó que Riera contabiliza seis días “desaparecido”, puesto que desde el pasado 26 de julio sus familiares no pueden comunicarse con él ni obtienen “información oficial” sobre su paradero.En este sentido, la ONG añadió que Riera no ha obtenido acceso a una “defensa legal”. Ante esta situación, Clippve asegura que esto constituye un “crimen de lesa humanidad”.“Sus hermanas están desesperadas, temen por su vida y por su integridad física. El Estado tiene la obligación de dar respuestas”, finalizó la ONG.