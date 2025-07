Los habitantes hambrientos de Gaza son “cadáveres andantes”, afirma la UNRWA

Los habitantes hambrientos de Gaza parecen "cadáveres andantes" en un momento en que los casos de desnutrición siguen aumentando en el enclave, advirtió este jueves el jefe de UNRWA, la principal agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos.

"’La gente de Gaza no está ni muerta (ni viva), son cadáveres andantes’: me dijo esta mañana un colega en Gaza", escribió Philippe Lazzarini en X.

Los equipos de UNRWA en Gaza están viendo a niños "demacrados, débiles y con alto riesgo de morir si no reciben el tratamiento que necesitan con urgencia", dijo.

Incluso dos personas murieron de desnutrición en el Hospital Al-Shifa, en el norte de Gaza, dijo este jueves el director del hospital.

Mohammed Abu Salmiya dijo que la gente murió "debido a la hambruna deliberada en Gaza" y advirtió que el enclave enfrentará un número "sin precedentes" de muertes si no se permite el ingreso de alimentos y medicinas.

En declaraciones a la CNN afirmó que, de las 113 personas que murieron por desnutrición en Gaza, 82 eran niños. Las dos personas que fallecieron el jueves eran adultos, añadió.

"Los padres nos cuentan que sus hijos lloran de hambre hasta quedarse dormidos", dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Los puntos de distribución de alimentos se han convertido en focos de violencia".

Además, un cirujano declaró que se desplomó mientras operaba a un paciente esta semana en un hospital de Gaza, debido a los problemas del personal médico para lidiar con el hambre y el agotamiento.

El Dr. Fadel Naim, director del hospital Al-Ahli de la Ciudad de Gaza, compartió el testimonio en X del Dr. Ahmad Abu Nada, cirujano vascular, quien, según él, había estado trabajando sin parar desde que comenzó la guerra en octubre de 2023.

"Me desplomé hace dos días por agotamiento, el hambre y la caída de azúcar. Una hora después, encontraron una cucharadita de azúcar y la mezclaron con el té para que pudiera volver a la cirugía y detener la hemorragia", declaró Nada. "Vivimos en una pesadilla, o en una película de fantasía", añadió.

Una nueva investigación de la UNRWA descubrió que uno de cada cinco niños en la ciudad de Gaza sufre desnutrición y los casos aumentan cada día, agregó Lazzarini.

Esta situación no la sufren solo los ciudadanos, sino también los periodistas que informan desde el enclave. La BBC, la agencia de noticias Reuters, la Agencia France-Press y Associated Press advirtieron en un comunicado conjunto esta semana que sus periodistas corren el riesgo de morir de hambre en Gaza si Israel no permite la entrada de suficientes alimentos.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud palestino advirtió que Gaza está ahora al borde de la fase más alta de la escala de Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria (IPC) por inseguridad alimentaria aguda. También instó a Israel a "detener la guerra" y "levantar el asedio ahora".

Posible alto el fuego

Respecto a un posible alto el fuego, hay un creciente optimismo de que las brechas se están reduciendo en las negociaciones entre Hamas e Israel y de que se puede llegar a un acuerdo después de que Hamas presentara su última contrapropuesta, le dijo un funcionario con conocimiento de las conversaciones a CNN.

Hamas presentó una respuesta "positiva" a través de mediadores qataríes este miércoles por la noche, que los negociadores esperan que siga avanzando en las conversaciones, dijo el funcionario.

Una fuente israelí familiarizada con las negociaciones dijo a CNN que "la respuesta parece ser una que permite que el lado israelí continúe trabajando".

La Oficina del Primer Ministro de Israel dijo el jueves que retiraría a los negociadores de Qatar para realizar más consultas sobre la última propuesta de Hamas.

"A la luz de la respuesta entregada por Hamas esta mañana, se ha decidido regresar al equipo negociador a Israel para nuevas consultas", dijo la oficina en un comunicado. Agradeció los esfuerzos de Qatar, Egipto y del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, "para lograr un avance en las conversaciones."

La semana pasada, Estados Unidos había presionado con éxito a Israel para que abandonara sus objeciones a retirar sus tropas de un corredor en el sur de Gaza, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con las negociaciones.

Mientras tanto Israel sigue bombardeando a civiles, destruyendo sus hogares y frenando la entrada de alimentos al pueblo de Gaza que muere por inanición.