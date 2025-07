Comité de Madres por la Verdad logra respuesta inicial del Ministerio Público tras vigilia en Caracas

Fiscales del Ministerio Público conversaron con familiares de los detenidos por las protestas poselectorales Credito: Contrapunto

17-07-25.-La vigilia organizada este 16 de julio por el Comité de Madres por la Verdad frente al Ministerio Público en Caracas comenzó como un acto de resistencia silenciosa y terminó con una promesa oficial: «revisar 25 casos de detenidos tras las protestas poselectorales del 24 de julio de 2024». Con consignas y declaraciones a los medios de comunicación, las madres y familiares exigieron «justicia, libertad y atención médica para sus seres queridos».



Una de las tres representantes que logró ingresar al Ministerio Público, María de los Ángeles Pérez, madre de Santiago Alejandro García Pérez, compartió los resultados de la reunión con fiscales. “Esa gente está templada. Ya llamaron directamente al fiscal y tomaron en cuenta los 25 casos. Desde ya los van a revisar”, afirmó con esperanza.



Casos priorizados por salud y condiciones críticas



Según Pérez, cuatro de los casos fueron identificados como prioritarios por presentar patologías graves. Entre ellos, el esposo de la señora Marianela, quien sufre de hipertensión, diabetes y una lesión en el pie que lo mantiene en estado delicado. También se incluyó a Kevin Pérez, detenido en un comando policial, cuya madre no pudo asistir por razones de salud.



“Nos reunimos con el doctor Enrique Arrieta, director de Derechos Humanos y Delitos, y con José, director contra delitos menos graves. Nos dieron sus números de teléfono, sellaron y firmaron el oficio, y nos prometieron respuesta a más tardar el martes”, explicó Pérez. “Incluso dijeron que los casos con patología podrían tener respuesta mañana mismo (jueves 17 de ljulio de 2025).”



Imágenes que movilizaron al fiscal



La presión ciudadana parece haber surtido efecto. Según el testimonio, los fiscales mostraron mensajes del fiscal general Tarek William Saab, quien habría reaccionado tras recibir imágenes de la concentración. “Nos dijeron que le diéramos un voto de confianza, que esta vez sí van a revisar los expedientes. Que como es la primera vez que venimos en grupo grande, nos pidieron oportunidad hasta el martes (22 de julio)”, relató Pérez.



Llamado a los familiares: “Despierten, muévanse, apoyen”



La madre de Santiago Alejandro también hizo un llamado urgente a otros familiares que no pudieron asistir. “Hoy nos apersonamos aquí en representación de estos 25 muchachos. Los van a tomar en cuenta. Así que necesitamos que despierten, se muevan y apoyen, porque esto es en serio. Y van a liberar, y lo tenemos que seguir creyendo.”



Condiciones de reclusión: epidemias, alergias y desesperanza



Sobre su hijo, detenido en Tocorón, Pérez denunció que aunque está “relativamente bien”, ha sufrido alergias severas, diarreas y gripes recurrentes debido a una epidemia en el penal. “Tiene pruebas de que es inocente, expediente revisado, entrevista de testigos (…) y aún así no lo han liberado. ¿Cómo es posible que quienes sí cometieron vandalismo estén libres y nuestros muchachos, que son estudiantes, profesionales, padres de familia, sigan presos?”.



La vigilia continúa, la lucha también



Aunque los fiscales pidieron que los manifestantes se retiraran por razones de seguridad, el espíritu de la vigilia permanece. “Si hemos esperado un año, podemos esperar un poco más. Y si no, nos volvemos a venir para acá”, concluyó Pérez.



El Comité de Madres por la Verdad insiste en que esta lucha no es solo por sus hijos, sino «por el derecho a la justicia, la dignidad y la reconciliación nacional. La vigilia puede haber terminado por hoy, pero la exigencia sigue viva: libertad para los inocentes»

Esta nota ha sido leída aproximadamente 943 veces.

La fuente original de este documento es:

C.punto (https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/comite-de-madres-por-la-verdad-logra-respuesta-inicial-del-ministerio-publico-tras-vigilia-en-caracas/)