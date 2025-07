Jorge Rodríguez a venezolanos en EEUU: "No es un país seguro, en ninguna parte van a estar mejor que aquí"

Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña del PSUV Credito: Web

12-07-25.-El jefe del comando de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez, recomendó este viernes a los venezolanos en Estados Unidos regresar a su país, dado que la nación norteamericana «no es segura» para ellos.



«Quiero enviar un mensaje a los venezolanos en los Estados Unidos de América: ese no es un país seguro para ustedes. Hay una matriz donde el color de piel significa un peligro. En ninguna parte van a estar mejor que aquí con sus familias. Vénganse con sus hijos», instó en una rueda de prensa concerniente al inicio de la campaña electoral, que se extenderá hasta el 24 de julio.



En ese sentido, Rodríguez dijo que todos los días exigen a EE. UU. regresar a «los niños secuestrados». Además, confirmó conversaciones con altos funcionarios estadounidenses, sin detallar quienes. Tampoco precisó lo discutido.



«Con los gringos hablamos todos los días. Todos los días les pasamos la lista para exigir que nos devuelvan a nuestros niños», recalcó Jorge Rodríguez. De igual forma, dijo que sopesan que en Estados Unidos hay «cientos» de niños venezolanos separados de sus padres.



El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) arremetió contra la ONU y el alto comisionado, por su inacción en el caso de los venezolanos deportados a El Salvador, detenidos en el Cecot.



«Los queremos a todos de vuelta. Se lo dijimos a la ONU: Basta ya de hacerse los locos con Venezuela, de no asumir su papel, que es el de acompañarnos para que estos crímenes de lesa humanidad cesen. Se lo hemos dicho al supuesto alto comisionado, que es un arrastrado y arrodillado de los gringos, que ni ha mandado una carta a alguien, porque se trata de Venezuela y EE. UU.», fustigó.

