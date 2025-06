Crece la inquietud en Israel por la escasez de refugios y las dudas sobre su eficacia

Con esta nueva realidad los israelíes se han encontrado con fallas porque no hay suficientes refugios Credito: Agencias

Una investigación preliminar del Mando del Frente Interior reveló que un misil balístico iraní impactó en la madrugada de este lunes contra la pared de un edificio del centro de Israel, golpeando un refugio y matando al menos a cuatro personas, tres de las cuales fueron halladas muertas en el interior. El cuerpo de la cuarta víctima mortal apareció en el edificio de enfrente, se cree que arrojado por la intensidad de la explosión, mientras los equipos de rescate trabajaban para recuperar a los atrapados bajo los escombros.

El incidente desató el pánico en el Estado hebreo y aumentó la ira de los residentes contra el Gobierno, mientras se difundían más informaciones sobre la posible ineficacia de los búnkeres para resistir misiles pesados de fuego directo. Tras el ataque, el ministro de Defensa israelí amenazó a los residentes de Teherán con que pagarían el precio, afirmando que "el arrogante dictador de Teherán se ha convertido en un cobarde asesino que dispara deliberadamente contra el frente civil", en referencia al líder iraní Ali Jameneí.

El periódico 'Israel Hayom' citó al Frente Interior diciendo que alrededor del 40% de los residentes de Tel Aviv viven en edificios que no tienen refugios que cumplan las normas, y que decenas de miles de edificios antiguos de la capital no están equipados con este tipo de protección. Tel Aviv y Haifa ya sufren una grave escasez de refugios ante los ataques iraníes lanzados tras los bombardeos iniciados por Israel el viernes. El mismo periódico citaba a testigos de la capital que afirmaban que "no tienen refugio, y los vecinos nos cierran las puertas de sus refugios" ante el hacinamiento.

La cuestión de la escasez y la inadecuación de los refugios saltó a la palestra después de que un portavoz del Ejército iraní advirtiera de que "los refugios ya no son seguros" y aconsejara a los israelíes que abandonaran todos los territorios. La Ley de Defensa Civil de Israel de 1951 estipula que todas las viviendas y edificios residenciales e industriales deben disponer de refugios antiaéreos, aunque varias viviendas o edificios residenciales pueden compartir un mismo refugio.