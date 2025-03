Familiares piden a la ONU mediar ante el Gobierno para garantizar derechos de los 'presos políticos' en Venezuela

Piden a la ONU mediar ante el Gobierno para garantizar derechos de los presos políticos en Venezuela Credito: C.punto

29-03-25.-“No nos callarán, seguimos en la calle por la libertad” y “el aislamiento es tortura” fueron las consignas que gritaban los manifestantes al cumplirse un mes de las demandas realizadas durante la “Ruta por la Libertad y la Justicia” en la que, hasta los momentos, no reciben ningún tipo de respuesta.



Sairam Rivas, activista por los Derechos Humanos y esposa del dirigente político Jesús Armas, en declaraciones a los medios instó, además, que hagan un llamamiento para que se termine el “aislamiento prolongado” que sufren todos los presos. Asimismo, piden que se le exija al Estado venezolano “cesar los traslados arbitrarios” a los centros de reclusión sin información alguna a sus familiares.



“Luego de un mes no hemos obtenido ningún tipo de respuestas ni se han comunicado con ninguno de los familiares quienes consignaron pruebas ni han atendido ninguna de nuestras demandas”, dijo Rivas al tiempo que enfatizó que, al contrario, la respuesta de la administración venezolana es “afianzar y aumentar la persecución de los familiares de los presos políticos.



«Nuestros presos políticos son inocentes», sentenció Rivas al tiempo que añadió que otras de las solicitudes a la ONU es que exija la creación de una mesa de diálogo entre el Ministerio Público, integrantes del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de Presos Políticos, diversas organizaciones e iniciativas que agrupen a familiares víctimas de persecución y encarcelamiento por razones políticas.



A su vez, Aurora Silva, esposa del dirigente Freddy Superlano, sostuvo que en la nación existen un total de 24 personas en “aislamiento prolongado” en El Helicoide y uno en el recinto carcelario conocido como El Rodeo I.



“Yo Voy a cumplir ocho meses sin ver a mi esposo, sin que mis hijas puedan ver a su papá, pero al igual que él están todas estas personas que no tienen certeza de saber cómo se encuentra el estado de salud físico y mental de sus familiares”, manifestó.

