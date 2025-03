Ilan Pappé: «La historia juzgará a los medios occidentales por ser cómplices de los crímenes cometidos por Israel»

Ilan Pappé (Haifa, 1954) es uno de los historiadores israelíes más reconocidos. Precisamente por haber desmontado las principales mentiras sobre las que Israel ha construido su historia. Ahora, tras ser una de las voces internacionales más incansables en la denuncia del genocidio de Gaza, publica Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina (Capitán Swing, 2025) en la que recuerda cómo la limpieza étnica de los palestinos no comenzó en 1948, sino en la década de 1920, cuando el Mandato Británico en Palestina permitió que grupos sionistas se armasen y formasen un grupo paramilitar con el que expulsar a los campesinos palestinos de sus tierras, empobreciéndoles y condenándoles a vivir en arrabales chabolistas como desplazados.

En este nuevo libro, fundamental para recordar cómo la violencia sionista ha podido desembocar en un genocidio, Pappé también explica cómo Europa y Estados Unidos apoyaron la creación del Estado judío en Oriente Próximo, antes del Holocausto, precisamente por su antisemitismo, para vaciar su territorio de judíos. Pappé destaca que la propaganda sionista de finales del siglo XIX ya presentaba a los palestinos como extranjeros en una tierra que pertenecía a los judíos desde el Antiguo Testamento. Pero, sobre todo, el ensayista desmonta dos de las falacias más difundidas por el sionismo: que Palestina no tenía identidad nacional propia antes de 1948 y que el conflicto es entre judíos y musulmanes, cuando los cristianos palestinos siempre han desempeñado un rol fundamental en el movimiento por una Palestina árabe.

El también profesor de Historia diferencia el colonialismo clásico, que busca crear súbditos leales a la metrópolis, del asentamiento de colonos practicado por Israel, que busca "sustituir por completo la sociedad nativa por la sociedad del colonizador". Y para ello, fuerza su éxodo o la aniquila: "El proceso no se limita a la fuerza bruta. Los colonos borran la historia de las sociedades nativas y la remontan a la época de su llegada. Las viejas costumbres desaparecen y los colonos se apropian de la comida autóctona. En resumen, la tierra no está vacía y por eso los colonos la vacían", escribe. En este sentido, recuerda que precisamente son los fundamentalistas cristianos de Estados Unidos el grupo de presión proisraelí más importante y el que defiende "la anexión y judeización por parte de Israel de la Cisjordania ocupada".

En 2007 Pappé tuvo que exiliarse, junto a su familia, a Reino Unido por las amenazas que recibía en Israel por su trabajo. Desde entonces, es profesor de la Universidad Exeter. Nos atiende por videoconferencia horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump publique en sus redes sociales un vídeo creado con Inteligencia Artificial, delirante y criminal, sobre sus planes para la Franja de Gaza.

¿Le da credibilidad al anuncio de Trump de desplazar forzosamente a los dos millones de habitantes de Gaza a otros países y convertir la Franja en un resort de lujo?

No creo que sea posible, no creo que Egipto y Jordania lo acepten, ni, desde luego, que los palestinos lo acepten. Pero el anuncio en sí es muy peligroso y va a generar mucho sufrimiento porque supone un fuerte respaldo a las fuerzas políticas de Israel que creen que se trata de una solución ideal, les transmite la sensación de que hay un apoyo internacional para hacer lo que antes deseaban pero dudaban si realmente podrían llevarlo a cabo. Son las mismas fuerzas políticas que han abogado ante Trump por la limpieza étnica de los palestinos no sólo de la Franja de Gaza, sino también de Cisjordania. En los últimos días, Israel ha realizado una limpieza étnica de 40.000 personas que vivían en campos de refugiados de Cisjordania. Y esto ha sido posible gracias al apoyo de Trump.

Durante los quince meses en los que Israel ha ejecutado un genocidio en Gaza, la inmensa mayoría de los medios israelíes no han mostrado una sola imagen de las víctimas de la Franja y los pocos que lo han hecho, como Haaretz o +972, están siendo perseguidos por el Ejecutivo de Netanyahu. Pero, más allá de los medios israelíes, ¿qué responsabilidad tiene la inmensa mayoría de los medios occidentales en la impunidad de Israel y en sus crímenes de lesa humanidad?

Creo que los medios occidentales desempeñan un papel crucial al no cubrir de manera veraz y profesional la verdad de lo que está ocurriendo. Conocemos todos los nombres de los rehenes israelíes, pero la mayoría de ellos no ha recogido el nombre de uno solo de los bebés palestinos asesinados. Eso contribuye a la deshumanización y demonización de los palestinos y a la impunidad de Israel para continuar con sus políticas de genocidio, limpieza étnica y opresión. La historia juzgará a los medios occidentales por ser cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel, por no denunciarlos y por ser portavoces de la narrativa del opresor, utilizando su lenguaje, sus afirmaciones y sus argumentos.

Esto ha provocado que en el Sur Global terminen de perder la confianza en los medios occidentales. Por ejemplo, la BBC, que se emite en 41 idiomas, lo que significa que espera ser respetada como una fuente veraz de información, ha realizado una cobertura escandalosa sobre el genocidio de Gaza. Por ello, ahora es percibida con suspicacia en el mundo árabe y en el musulmán. Los medios occidentales pagarán su desastrosa cobertura del genocidio de Gaza.

Usted ha sufrido amenazas contra su vida y todo tipo de acoso por su trabajo. ¿Cómo está viviendo los ataques contra la Relatora Especial para los Territorios Ocupados, Francesca Albanese, incluyendo las acusaciones de antisemitismo?

Francesca es una buena amiga mía y no es, en absoluto, antisemita. Todas esas acusaciones se deben a que dice la verdad sobre lo que ocurre en Palestina, que es una realidad muy dura. Pero no van a conseguir que deje de hacer su trabajo. Es muy triste ver que, como no pueden refutar sus informes y análisis con pruebas y hechos, se dedican a atacarla. Es algo que sufren muchos académicos, observadores y activistas valientes que conocen la situación de Palestina y sienten el deber de decirle al mundo lo que sucede. Los profesionales que tienen talento y éxito son los más acusados de antisemitismo porque es la única forma que tienen de socavar el mensaje importante que transmiten.

Yo esperaba que las Naciones Unidas protegieran y defendieran más a Francesca Albanese, pero igualmente no se va a dar por vencida. Su trabajo es muy importante, sus informes serán aún más importantes en los próximos años y los historiadores los utilizarán para entender lo que sucedió. Francesca Albanese será recordada como alguien que estuvo en el lado correcto de la historia.

¿Cómo nos afecta al resto del mundo la impunidad de Israel, la normalizacion de sus crímenes de lesa humanidad como el genocidio, la ocupación, el régimen de apartheid, la limpieza étnica…?

Creo que es una demostración, especialmente para la gente del Sur Global, de la hipocresía y del doble rasero de Occidente: si quienes cometen crímenes de lesa humanidad y de guerra son sus aliados, no los critica. La actitud occidental hacia Gaza tendrá un enorme impacto en la validez del sistema judicial internacional, de las organizaciones internacionales y en la capacidad de la comunidad internacional para hacer frente de manera conjunta a los grandes desafíos globales como son el calentamiento global, la pobreza, el hambre. Asuntos que no se pueden solucionar sin cooperación ni justicia internacional. Con lo que ha ocurrido con el genocidio de Gaza, la gente ahora no cree en todo este sistema de justicia internacional porque no solo no se ha empleado para defender a los palestinos, sino que se ha usado como escudo para proteger a quienes los atacan. Es muy preocupante para la cooperación mundial en el futuro.

Usted ha explicado que los neonazis, los neofascistas y la extrema derecha son los grandes aliados de Israel porque, aunque sean antisemitas, ahora son, ante todo, islamófobos y antiárabes. Teniendo en cuenta que gobiernan en Estados Unidos y que nunca han estado tan fuertes en muchos parlamentos europeos, ¿dónde podemos ver la esperanza para el pueblo palestino?

Todos deberíamos aspirar a la descolonización de la Palestina histórica. Y debemos impulsar la construcción un sistema político democrático que se base en la igualdad, la democracia y los derechos humanos y civiles, lo que no es el caso ahora mismo. Y la mejor estructura política para respetar estos valores es un único Estado democrático. La élite política mundial y muchos políticos palestinos siguen fascinados con la solución de los dos Estados. No estoy seguro de que sea lo que quiere la mayoría de los palestinos y no podemos saberlo porque ahora mismo no tenemos una organización de liberación democrática, pero estoy seguro de que la tendremos algún día.

No veo ninguna forma de avanzar si no respetamos el principio de igualdad, lo que incluye el derecho al retorno de los refugiados. Y la única estructura política que puede garantizar este tipo de igualdad sería un maravilloso Estado protector entre el río Jordán y el Mediterráneo. Y es en lo que deberíamos esforzarnos porque incluso los opresores tampoco tienen más futuro que el de la guerra y la violencia. Un Estado democrático, que acabase con el apartheid y las opresiones, podría normalizar la vida tanto de los palestinos como de los israelíes.

Lleva tiempo advirtiendo de que la limpieza étnica que Israel está cometiendo ahora en Cisjordania probablemente continúe con un intento de anexión del 60% de su territorio, la llamada zona C. Además, alerta de que es posible que la limpieza étnica se extienda a los israelíes palestinos, es decir, palestinos con ciudadanía israelí. ¿Qué rol puede jugar este sector de la población en los próximos años?

Suelen ser los olvidados y aunque no sufren un genocidio como en Gaza, ni son objeto de limpieza étnica como los palestinos de Cisjordania, están bajo un régimen muy opresivo. No tienen libertad de expresión. Los israelíes permiten que las bandas criminales los aterroricen dentro de sus propios pueblos y barrios. Cada vez que muestran compasión por los palestinos –a veces, son sus propios familiares– se arriesgan a ser despedidos de sus trabajos o encarcelados. Y creo que su situación va a empeorar porque la élite política actual no sólo quieren deshacerse de los palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza, sino también de los dos millones de palestinos que viven en Israel. Cree que tienen una oportunidad histórica para construir un Estado judío sin apenas palestinos Por tanto, es una comunidad en peligro.

Por otro lado, pueden desempeñar un papel muy positivo. Si finalmente vamos en la dirección correcta, hacia la reconciliación, serán los únicos palestinos que conocen bien a los israelíes, no solo en su condición de soldados o colonos. Son personas que ha vivido con los israelíes durante 75 años. Tienen negocios conjuntos y hablan el hebreo. Podrían ser un puente muy importante para reconstruir la relación entre las dos comunidades en el futuro. Me gustaría que desempeñaran un papel muy importante en la redefinición de la Organización de Liberación de Palestina para crear un órgano más representativo que realmente pueda abrir el camino hacia un futuro menos violento, más estable y más prometedor que la realidad actual.

Netanyahu está intentando involucrar a Trump en una guerra contra Irán; el Ejército sionista sigue bombardeando Siria e incumpliendo el alto el fuego libanés… ¿El primer ministro israelí no va a parar hasta hacer arder Oriente Próximo?

Su objetivo no es prender fuego a la región, sino mantenerse en el poder. Si para mantenerse en el poder, Netanyahu necesita prender fuego a la región, lo hará. Y no tiene límites en cuanto a lo lejos que sería capaz de llegar si cree que le va a permitir seguir en el poder. Si cree que una guerra contra Irán le permitirá librarse del caso de corrupción que hay en su contra, lo hará porque, además, cree que eso lo restablecería como el gran general y el gran líder ante la opinión pública.

Por eso, me preocupa mucho que su ambición personal de mantenerse en el poder le cueste la vida a muchísima gente.

Sostiene que estamos ante el principio del final del sionismo. ¿Por qué?

Porque estamos viendo procesos que desintegran la sociedad judía israelí. En primer lugar, hay una gran lucha entre los judíos seculares y los judíos religiosos. Tiene muy poco en común. Muchos de quienes creían que, al menos, la sociedad judía debía ser liberal y democrática, se están marchando de Israel y no esperan poder volver. Y cuanto más derechista y neosionista sea la política de Israel, mas aislado se irá quedando el país y más problemas económicos tendrá. Todos los países depende del resto del mundo, ninguno puede valerse por sí mismo. De hecho, tampoco su Ejército es tan poderoso como pensábamos. Recordemos que el Ejército sionista lucha contra movimientos guerrilleros, que no tienen aviones ni tanques, y no los derrotó por completo. Se trata de ejército que emplea miles de soldados para derrotar a un pequeño número de jóvenes palestinos en Cisjordania.

La comunidad internacional está aislando a Israel, lo que puede afectar también a los gobiernos en el futuro. Así que nos encontramos ante un proceso largo pero parece evidente que no es un Estado viable si se basa en la premisa de que para existir necesita estar permanentemente en guerra y ganarla. Y mucha gente en Israel considera esta opción muy peligrosa y no quiere formar parte de ella porque nadie les ofrece la paz sino la promesa política de que siempre ganaremos la guerra.

¿Y que significa ganar? Vemos una debilidad del Ejército, una debilidad económica enorme, un aislamiento, una división entre las comunidades judías y al hecho de que los palestinos siguen allí y no van a abandonar su lucha. Todos estos procesos destructivos de Israel terminen desembocando en un vacío político. Quizás lo podrían llenar los jóvenes, quién sabe. Pero lo que está claro es que estamos ante el principio del fin del sionismo, lo que no sabemos es cuándo y cómo.

¿Cuáles son las estrategias más eficaces para defender, desde la sociedad civil, los derechos humanos del pueblo palestino?

Lo más importante es deshacernos de la idea de que el papel de la comunidad internacional es mediar o ayudar a las dos partes a encontrar una solución. No. El papel de la comunidad internacional es defender a los palestinos porque tenemos un gobierno en Israel que quiere aniquilarlos. Especialmente, Europa occidental ha de acudir al rescate de los palestinos y defenderlos porque fue la que creó este problema y la que permite que siga existiendo. Por supuesto, sería útil que se unieran también otras gobiernos del mundo, porque para el futuro del mundo necesitamos el fin de la violencia en Palestina. Lo necesitamos para poder avanzar y hacer frente a otros desafíos.