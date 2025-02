Advierten que eliminación del TPS para venezolanos en EEUU responde a una política de criminalización

Credito: RFA

08-02-25.-María Gabriela Trompetero, docente e investigadora en migraciones en las Américas de la Universidad de Bielefeld, Alemania, afirmó que la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que protegía a cientos de venezolanos de la deportación en Estados Unidos, no se basa en evidencia empírica, sino en una estrategia de criminalización y deportación masiva promovida por Donald Trump durante su campaña.



“Básicamente, (la decisión) está basada en la defensa del interés nacional, como si los beneficiarios venezolanos del TPS en los Estados Unidos la pusieran en amenaza”, declaró Trompetero este viernes en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.



La especialista desestimó los argumentos de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., quien vinculó la migración con el aumento de la criminalidad.



Trompetero señaló que la población venezolana ni siquiera figura entre las cuatro principales nacionalidades de migrantes detenidos en prisiones y que no hay evidencia que demuestre una relación entre el flujo migratorio y el incremento de la criminalidad en el país.



Asimismo, cuestionó la afirmación de que Venezuela mejoró en áreas como salud, economía y seguridad, al indicar que distintos estudios demuestran que la situación sigue siendo crítica.



También rechazó el argumento de que los migrantes representan un alto costo para EE. UU., señalando que diversas investigaciones evidencian su contribución al pago de impuestos y a distintos sectores de la economía.



Venezolanos deberán buscas alternativas

El TPS para venezolanos expirará oficialmente el 7 de abril, afectando a aproximadamente 600.000 personas, más de la mitad de la población migrante venezolana en EE. UU., quienes deberán buscar alternativas como el asilo u otras vías legales para permanecer en el país.



Trompetero advirtió que esta política no solo impactará a los venezolanos, sino también a otras nacionalidades. El parole humanitario que protegía a ciudadanos de Haití, Nicaragua y Cuba fue congelado, e incluso se han detenido beneficios similares para los ucranianos que huyen de la guerra.



Según Trompetero, los efectos inmediatos se reflejarán a nivel emocional en los migrantes, quienes enfrentan desde una gran incertidumbre mientras buscan otras alternativas legales.



“Si se llegan a dar las deportaciones, veremos casos de separación de familias y el retorno a un país donde no se respetan sus necesidades en muchas áreas”, afirmó.



Posible efecto dominó

Alertó que esta postura anti-migratoria por parte de EE. UU. podría influir en otras naciones de la región con menos recursos y mayores dificultades económicas.



«Podrían decir, si los Estados Unidos considera que los venezolanos no meritan protección, ¿por qué nosotros tendríamos que hacerlo?», señaló.



Además, el congelamiento de los fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) también afectará a migrantes en tránsito en América Latina, la ayuda humanitaria, los procesos de regularización y las políticas de integración.



Por otro lado, la experta en migraciones forzadas ve con preocupación los discursos polarizantes que podrían desencadenar episodios de violencia.



“Con esta narrativa, la opinión pública y también el rol que juegan los medios que muchas veces “le echan más leña al fuego”, puede llegar a haber incluso violencia física contra los migrantes”, agregó.



Medidas restrictivas no detienen la migración

La docente e investigadora señaló que distintos estudios han demostrado que estas medidas restrictivas no detienen la migración, sino que benefician a redes ilegales que operan al margen de la ley.



“A medida que aumentan estas medidas restrictivas, los únicos que se benefician son los coyotes, que ofrecen rutas mucho más peligrosas, exponiendo la vida de las personas”, explicó.



Ante este panorama, destacó la importancia de generar espacios de diálogo entre la sociedad civil y fortalecer la unión de los migrantes para intentar revocar la eliminación del TPS.



Asimismo, consideró que una respuesta conjunta de los países latinoamericanos podría generar presión sobre Estados Unidos para revisar estas políticas.



“Si los países de América Latina se unieran en un marco fuerte un poco para retar a los Estados Unidos, quizá hubiese alternativas desde las figuras del poder más alto, pero no está sucediendo, vemos que cada país está respondiendo de acuerdo a sus intereses”, lamentó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 626 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/advierten-eliminacion-tps-venezolanos-ee-uu-responde-politica-criminalizacion/)