(VIDEO) Denuncian la muerte “bajo custodia policial de un preso político” en Tocuyito

15-12-24.-El Observatorio Venezolano de Prisiones y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron durante la noche del viernes y la mañana de este sábado que una de las personas detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio murió “bajo custodia policial” en el penal de Tocuyito, estado Carabobo.De acuerdo con la información suministrada por las organizaciones, Jesús Rafael Álvarez, de 44 años de edad, falleció el pasado jueves, 12 de diciembre, pero las autoridades “nunca informaron a su hijo”.“Se supo que le fue negada atención médica. Fue trasladado a la enfermería del penal, luego de que sus compañeros de celda protestaran por su grave estado de salud“, indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.Jesús Álvarez, hijo del fallecido, dijo en un video compartido por el Observatorio Venezolano de Prisiones que las autoridades “no le avisaron nada” y que supo de la muerte de su progenitor por medio de las redes sociales.“Ahora resulta que me entero de que mi papá falleció fue ayer (12 de diciembre) y lo pasaron para la morgue del Hospital Central de Valencia, pero no me avisaron nada. Yo me vengo a enterar es por una noticia en las redes sociales”, dijo el joven visiblemente afectado.Y añadió que se están presentando irregularidades para la entrega del cadáver.“Ahora que lo que solicito es la entrega del cuerpo, me mandaron al CICPC a buscar no sé qué. Vengo acá a que me entreguen el papel y me dicen que no hay ningun muerto. ¿Y lo que yo vi allá, en la morgue, qué era? ¿Qué fue lo que me mostraron allá? ¿Un muñeco? Ese era mi papá el que yo vi en la morgue”, expresó.El jóven añadió que exige que le entreguen el cuerpo de su padre, así como la liberación de su madre, quien también fue arrestada después de las elecciones.“Quiero que me entreguen el cuepo de mi padre y que liberen a mi mamá para que yo no tenga que también recibir otra terrible noticia”.