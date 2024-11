ONGs desean una Navidad sin presos políticos: urgen las liberaciones

Referencial Credito: Web

03-11-24.-Instituciones y grupos defensores de derechos humanos de los presos políticos presionan para que las liberaciones ocurran. Por eso continuarán con las actividades que cada año realizan a favor de los detenidos y también de sus familiares, especialmente en Navidad.



Llegó el último mes del año en medio de la falta de excarcelaciones de presos políticos y de conversaciones sobre este tema en la mesa de negociación entre el Gobierno y la oposición de Venezuela que se desarrolla en Barbados. En ese escenario, organizaciones no gubernamentales consideran que no tener liberaciones genera incomodidad y desesperanza, por lo que desean unas Navidades sin estas personas tras las rejas por razones políticas.



En Venezuela hay 275 presos políticos hasta la fecha, de los cuales 147 son militares y 128 civiles. De ese total, 137 fueron condenados y 138 no, de acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal; mientras que Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) tiene un registro de 307 detenidos por razones políticas.



De 138 presos políticos que no han recibido condena, 103 ya tienen tres años en prisión preventiva cuando esta puede durar 2 años y en casos excepcionales prorrogables por 1 año más. Es decir, ya estas personas deberían estar en libertad, explicó el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob.



El abogado consideró que los procesos de negociación levantan expectativas que son difíciles de satisfacer en las personas. En ese sentido, dijo que no se puede predecir qué pasará este diciembre con los presos políticos, especialmente al no saber el destino de las conversaciones que, por ahora, están encaminadas hacia otros temas.



Himiob aseguró que no se ha conversado nada sobre los presos políticos y, por lo menos, en la organización que representa, no han recibido comunicación de quienes integran la mesa de negociación para conocer los criterios que maneja Foro Penal sobre los detenidos.



Se desconocen parámetros de excarcelaciones



Gonzalo Himiob criticó que en los procesos de negociación no se sabe de qué presos están conversando, bajo qué parámetros se evalúan las posibles excarcelaciones ni cuáles son los requerimientos o condiciones que se imponen para liberar a estas personas.



Dijo que uno de los detalles más graves es no saber por qué unos presos políticos resultan favorecidos y otros no. Cree que es fundamental darles la oportunidad a los detenidos para que defiendan su causa y tomar en cuenta a quienes superaron los años de prisión preventiva y también a los que se encuentran en delicada situación de salud, que son aproximadamente 50.



«Al final del día, cuando una excarcelación se da como resultado de una negociación política, eso te demuestra que esa detención siempre fue política, nunca jurídica ni justificada», puntualizó en entrevista con el equipo de El Pitazo.



A pesar de eso, recordó que los números más importantes de liberaciones son los que se logran a diario y que no dependen de las mesas políticas, sino del trabajo que hacen los abogados y organizaciones en cada uno de los casos.



Efecto puerta giratoria



El director vicepresidente de Foro Penal afirmó que está ocurriendo un efecto de puerta giratoria en la que excarcelan a dos personas y luego detienen a tres. Por lo tanto, la cifra de presos políticos se mantiene estable y solo cambian los nombres de los detenidos.



«El Gobierno ha entendido que tener presos políticos le conviene a la hora de las negociaciones. Ese es un discurso que hay que neutralizar porque, mientras el Estado siga y su contraparte le valide que tener presos políticos le resulta provechoso, no va a dejar de tenerlos», puntualizó.



Himiob mostró preocupación por lo que ocurra con las excarcelaciones, como anteriormente, en las que se liberaba a presos políticos que ya no estaban detenidos o en centros de reclusión por otras razones.



Otra de las cosas que pueden pasar es que se priorice a una persona por encima de otra que tenga más tiempo en prisión, según explicó.



Urgen las excarcelaciones



La abogada y coordinadora de la ONG Encuentro, Justicia y Perdón (EJP), Martha Tineo, insistió en la necesidad de que se liberen a los más de 300 presos políticos que registra su organización. Aunque celebró la liberación de algunos, dijo que faltan muchos más.



«Cada vida es un milagro y estamos hablando de más de 300 ciudadanos que pierden su vida en prisión política. Hemos insistido en la urgencia de que se produzcan algunas liberaciones y publicamos la lista de presos políticos en condiciones más críticas», puntualizó la abogada.



Martha Tineo precisó que esperaba nuevas liberaciones el 30 de noviembre, cuando se cumplió el plazo de los voceros del Gobierno estadounidense que pidieron la libertad de presos políticos. Lamentó que no ocurrió y dijo que es urgente que se produzcan esas excarcelaciones, sobre todo por quienes están en graves condiciones de salud.



Hizo énfasis en que las liberaciones ocurridas en el transcurso de 2023 no están relacionadas con procesos de negociación, sino porque los detenidos han cumplido su condena y les correspondía su libertad; mientras que otros también finalizaron su pena y aún siguen presos.



Una Navidad sin presos políticos



Las organizaciones defensoras de derechos humanos de los presos políticos presionan para que las excarcelaciones ocurran. Por eso continuarán con las actividades que cada año realizan a favor de los detenidos y también de sus familiares, especialmente en Navidad.



En el caso de la ONG Foro Penal, el 15 de diciembre entregará regalos a los hijos de los presos políticos. También realizarán operativos de visitas en los centros de reclusión donde se encuentran los detenidos para que se sientan acompañados en este mes, que se hace difícil para ellos, según explicó Gonzalo Himiob.



«Hay varias organizaciones y grupos que normalmente se ocupan de la situación de los presos políticos y siempre en diciembre hacemos estas campañas para tratar de lograr una Navidad sin detenidos por razones políticas», puntualizó.



La coordinadora de la ONG Encuentro, Justicia y Perdón, Martha Tineo, indicó que desde hace cinco años hacen campañas que son impulsadas cada diciembre, tal es el caso de la iniciativa de los hijos de presos políticos que, a través de redes sociales, difundirán los mensajes «Nos faltan más» y «Nos falta papá».



El 8 de diciembre realizarán una actividad en Caracas para exigir una Navidad sin presos políticos. Asimismo, el 9 y el 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, se convocan vigilias mundiales por la libertad de los más de 300 detenidos que contabiliza Encuentro, Justicia y Perdón.



«Esta campaña la etiquetamos «Una luz por la libertad». Estamos invitando a que la gente desde la sala de su casa en cualquier parte del mundo encienda una vela, tome una foto y coloque un mensaje alusivo a la liberación de los presos políticos», finalizó Martha Tineo.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 496 veces.

La fuente original de este documento es:

Foro Penal (https://foropenal.com/ong-desean-una-navidad-sin-presos-politicos-urgen-las-liberaciones/)