Al menos el 23 % de los venezolanos en Colombia no consiguen trabajo por su nacionalidad, según encuesta

14-10-24.-La séptima ronda de la Encuesta Pulso de la Migración, presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, señala que al menos dos de cada 10 venezolanos en el país (23,6 %), dice haber sentido discriminación por su nacionalidad al momento de obtener un empleo.

La encuesta destaca que, el 25,9 % de los migrantes no consigue empleo y, por eso, no tienen ingresos, mientras que, un 22,6 % de ellos no tiene dinero para comprar alimentos.

La falta de documentación es la principal dificultad de los migrantes venezolanos al intentar buscar empleo: casi la mitad no consigue trabajo por este motivo (48,5%). El documento más solicitado es el permiso de trabajo, reseña La Opinión.

La segunda dificultad más reportada son las ofertas con baja remuneración o malas condiciones laborales (26%).

Otras dificultades detectadas para conseguir empleo es la inexperiencia (13,4 %), desconocer dónde buscar trabajo (8,9 %), no tener tiempo suficiente para cumplir una jornada completa (6,2 %) y hay casos en los que el círculo familiar no le permite trabajar (2,5 %).

La encuesta Pulso Migración mostró que la mayoría de los migrantes (59,6 %) tenían trabajo. Los hombres trabajaban más que las mujeres (74,3 % vs. 45,2 %). El resto se dedicaba a las tareas del hogar (21,1 %), buscaba empleo (8,1 %) o estudiaba (7,4 %).

La encuesta se realizó entre el 8 de abril y el 8 de junio de 2024, con una muestra de 8.022 personas y 3.719 hogares consultados. Incluyó a ciudadanos colombianos retornados.