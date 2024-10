Asamblea estudiantil de Ciencias Sociales de la UBA de Argentina exige libertad inmediata para David González

10-10-24.-En el marco de importantes asambleas universitarias que se realizan en toda Argentina contra el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei, representantes estudiantiles del Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U) presentaron durante la asamblea que se realizó este 8 de octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, una moción en solidaridad con David González, estudiante de nuevo ingreso de la Universidad Central de Venezuela, en solidaridad y exigiendo su libertad inmediata.



David fue detenido el pasado 29 de septiembre, luego de una discusión con un funcionario policial del estado La Guaira, siendo acusado injustamente por instigación al odio, una pena que puede ser castigada de 10 a 20 años de prisión. Como hemos venido denunciando desde las páginas de La Izquierda Diario, un altercado con un funcionario policial no puede convertirse en una condena penal de facto, ni en la violación de todos sus derechos civiles y democráticos. Basta de represión y abusos policiales.



A continuación, la resolución de la asamblea estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con respeto a la exigencia de la libertad inmediata para David González, que nos hicieron llegar a La Izquierda Diario, las compañeras y compañeros de la agrupación estudiantil En Clave Roja, que junto a independientes, impulsa el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS, integrante del FIT-U) de Argentina.



¡Libertad para David González en Venezuela!



David es un ex estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que actualmente se encuentra residiendo y estudiando en Venezuela.



Los órganos de administración de justicia amparados por el gobierno represivo de Maduro tienen como práctica la imputación de delitos desproporcionados y fuera de ley a jóvenes como David que no tiene precedentes policiales, ni presenta peligro de fuga, ni ha incurrido en daños o lesiones y que sólo ha exigido respeto ante alguna injusticia o la violación de sus derechos.



Por eso el CECSo exige su libertad inmediata, el respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.



Nos solidarizamos con el compañero y llamamos a la mayor unidad de acción para exigir la libertad inmediata de las personas detenidas por protestar y todas las personas que, como David, están siendo desproporcionadamente acusadas.



LIBERTAD INMEDIATA PARA DAVID



¡Cese la represión! ¡La protesta popular no es delito!



¡Libertad para los detenidos por protestar!



¡No al fraude!

