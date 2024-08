Esposa de abogado opositor Perkins Rocha denuncia que le imputaron cinco cargos, entre ellos "terrorismo"

30-08-24.-La esposa del abogado Perkins Rocha denunció este jueves que el abogado fue presentado en una audiencia sin derecho a la defensa privada, en la que se le imputaron cinco cargos, entre ellos terrorismo.

En su cuenta de X (antiguo Twitter), resaltó que se le notificó en la madrugada sobre este hecho.

“Esta madrugada a las 3:00 am por mensaje de texto fui informada que mi esposo Perkins Rocha había sido presentado en audiencia con asistencia de defensor público, negándosele su derecho a la defensa privada. Le han imputado cinco cargos: terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio”, alertó.

En vista de ello, dijo que le dictaron privativa de libertad con sitio de reclusión en El Helicoide.

“Aún no he tenido ningún tipo de contacto con él, no lo he visto y ni hemos hablado. Se mantiene aislado de familia y abogado”, acotó.

Frente a esta situación, manifestó que su esposo “está preso por disentir, por opinar y por luchar para se conozca la verdad, por desear un país donde cabemos todos y donde podamos vivir de acuerdo a nuestro esfuerzo”.