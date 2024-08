Cidh urge a la comunidad internacional a "no guardar silencio" sobre Venezuela

25-08-24.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) reiteró su firme condena al proceso electoral en Venezuela e instó a la comunidad internacional a mantener la presión: “Solo será tarde cuando haya silencio”, afirmó Gloria Monique de Mees, relatora del organismo para Venezuela, en una entrevista con EFE.



“El momento en que haya silencio por parte de la comunidad internacional, por parte de los países del sistema interamericano, será demasiado tarde”. Sin embargo, en una conversación telefónica, expresó que “hay esperanza”.



Esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, dominado por jueces leales al chavismo, “confirmó” la victoria anunciada de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, en las que se enfrentó al opositor Edmundo González Urrutia.



El TSJ declaró que su fallo concluye de manera “inequívoca” la revisión de las elecciones, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha publicado los resultados detallados, como lo exige el cronograma del organismo.



De Mees criticó la validez e integridad de esta decisión. “En primer lugar porque la validación de resultados electorales está fuera de su mandato y jurisdicción”, señaló De Mees, quien asumió su cargo en enero para un mandato de cuatro años.



La Cidh ya había exigido anteriormente el restablecimiento del orden democrático y del Estado de Derecho en Venezuela, así como la publicación completa de las actas electorales, entre otras demandas.



“Es una clara señal”

La falta de publicación de las actas, según De Mees, “es una clara señal” de que se busca “consolidar el poder del régimen”.



Once países americanos —Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay— rechazaron el peritaje judicial solicitado por Maduro tras el fallo del TSJ.



“El reconocimiento o el no reconocimiento es una decisión política soberana de cada país. La comisión no se va a pronunciar sobre eso”, indicó De Mees, originaria de Surinam, quien ha asesorado a nivel nacional sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sobre legislación y políticas.



La pregunta de qué más se puede hacer respecto a la situación en Venezuela, añadió la experta, “está en la mente de todos”.



Además de la publicación de las actas, la Cidh, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aboga por continuar monitoreando la situación en el terreno y por intensificar el apoyo a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.



Aunque la Cidh no tiene la autoridad para exigir una repetición de las elecciones, De Mees subrayó que ha sido “muy clara” en sus expectativas sobre el respeto de los derechos políticos de los venezolanos.



Desde una perspectiva personal, De Mees expresó su esperanza y confianza en que este mensaje llegue a los venezolanos.



“Debemos proyectar y expresar a la población venezolana que tenemos esperanza y que la comisión mantendrá su mandato de monitoreo”, afirmó la también profesora de Derechos Humanos en la Universidad Anton de Kom de Surinam.



De Mees considera que los problemas estructurales de Venezuela han empeorado, “no solo en volumen sino en cuanto al terror que se está perpetuando”, y reiteró su llamado a la comunidad internacional a no cesar en sus denuncias.



Ya sea a nivel bilateral o multilateral a través de canales diplomáticos, “las acciones de la comunidad internacional pueden tener un gran impacto”, concluyó la experta, enfatizando que la Cidh no desistirá en su esfuerzo por restaurar en Venezuela “la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho”.



Con información de EFE.

