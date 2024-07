(VIDEO) Pacientes oncológicos protestaron este 8 de Julio frente al IVSS para exigir medicinas. "Queremos vivir"

Tamara Carvajal, sobreviviente de cáncer de mama con recaída de cáncer de pulmón: me siento humillada por parte de las autoridades del #IVSS. No tenemos para los medicamentos y menos para los exámenes que necesitamos (...) Ahorita nos dijeron que los medicamentos estaban en La… pic.twitter.com/ngDFxVWLMO — El Pitazo (@ElPitazoTV) July 8, 2024

"No hay un hospital del país que nos garantice nuestras medicinas y exámenes. El paciente oncológico tiene que estar corriendo de un lado a otro y nuestros sueldos no alcanzar para cubrir las medicinas. Son puras promesas y el país cada día peor, indica Estrella Rodríguez,… pic.twitter.com/WkQrCT50Pq — El Pitazo (@ElPitazoTV) July 8, 2024

09-07-24.-En horas de la mañana de este lunes 8 de julio, pacientes oncológicos protagonizaron una manifestación pacífica frente a la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para exigir medicamentos de alto costo que permitan tratar esta patología.“Somos pacientes oncológicos, queremos vivir", gritaron los pacientes.Flor Mendoza, una de las pacientes presentes en la protesta, resaltó que en las farmacias del Estado «hay medicamentos a unos precios que no podemos costear», ya que los mismos cuestan 700 dólares y el tratamiento es cada 21 días.Por su parte, Zoramir Rangel explicó que hace tres meses no llegan los medicamentos al IVSS que les sirve para prolongar la vida. En ese sentido, hizo un llamado urgente a las autoridades para que impriman celeridad en el proceso.Rangel se refiere al medicamento Traztusumab, el cual tiene un costo de 1.800 dólares y que no está en existencia en Venezuela desde abril de este año.Marisela Valverde es paciente oncológica desde 2016. En ese momento, le diagnosticaron cáncer de mama, pero debido a una recaída por no tener sus medicamentos la enfermedad llegó a otras partes de su cuerpo con lesiones en los pulmones y el hígado. Aunque su médico le indicó que tiene metástasis, afirmó que tiene esperanzas de sanar, pero para ello requiere cumplir con su tratamiento.«Cada día muere una compañera y eso nos duele porque las vemos luchar por falta de medicamentos. En los hospitales no hay nada. Estamos cansados de las promesas y que no nos cumplan, mientras dicen que todo está bien y es mentira», comentó Valverde a las afueras del IVSS.El martes 25 de octubre de 2022, el mandatario venezolano Nicolás Maduro informó este martes 25 sobre la creación de un Centro Oncológico Integral y «farmacia para las mujeres», además de prometer «todo el apoyo de la revolución bolivariana» para atender el cáncer de mama y cuello uterino, las principales causas de muerte de mujeres en Venezuela.Desde el Palacio de Miraflores, en una alocución por el «día nacional del socialismo feminista», el gobernante aprobó la creación del Centro Oncológico Integral para la Mujer y mostró la primera ‘Farmamujer oncológica’, ubicada en la avenida Urdaneta del municipio Libertador, en Caracas, que tendrá una capacidad de atención de 2.300 mujeres.Durante la presentación de un informe llamado ‘Ruta para la mujer venezolana’, el gobernante venezolano también aprobó una propuesta para la atención integral sanitaria de la mujer, que consiste en la dotación y rehabilitación de 17 centros de atención y formación integral de la mujer, especialmente para la detección y tratamiento del cáncer de mama y de cuello uterino.*Con informaciçon de El Pitazo y Tal Cual