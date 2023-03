Familiares del periodista Ramón Centeno (preso) exigen parar la violación a sus DDHH

Ramón Centeno, periodista privado de libertad Credito: web

24 de marzo de 2023.- Familiares del periodista Ramón Centeno, acudieron el pasado martes 21, al Comando Nacional Antidrogas, ubicado en Caracas, luego de recibir una llamada por el estado de salud (infección en una pierna) del profesional de la comunicación que ya cumple más de un año tras las rejas.



La señora Omaira Navas, madre de Centeno, dijo: «Nos encontramos a un Ramón que lleva más de ocho días con fiebre, dolor de cabeza, tensión alta y para más angustia: tiene infectada la pierna operada a nivel de la cadera y fémur», quien acudió con un médico para atender la situación que ha catalogado como «delicada y compleja».



Explicó que Ramón ha sufrido dos caídas dentro del referido centro de reclusión y la más reciente fue hace un par de semanas «cuando un recluso lo lanzó de la cama al piso». Sobre este último hecho dijo que se enteró ayer porque «mi hijo ha querido estar en paz, sin embargo, había notificado a las autoridades respectivas».



Desde el mes de abril del año 2022 los familiares de Ramón Centeno y Gabriel Guerra, han venido denunciado el trato cruel y la violación a los DDHH, además de considerar el proceso violatario de todo el marco legal. Sin embargo, afirman que no han sido atendidas de manera oportuna en ningún organismo correspondiente.



Navas insiste en la delicada situación que aqueja en este momento a Centeno. Detalló que hace mes y medio fue trasladado por orden de la jueza a un centro de salud y de allí referido para especialistas y realización de tomografías «pero ese proceso no se ha cumplido» y el periodista sigue en una cama.



«Estamos pidiendo que en este proceso de revisión y rectificación del sistema judicial sea leído el expediente por lo cual se investigan y se darán cuenta de toda la infamia.

«Sra. magistrada Gladys Gutiérrez por favor ponga su corazón y conciencia al servicio de los más humildes y los inocentes para que nunca más se repitan este tipo de violaciones a la Constitución», exhortó Omaira Navas.



Agregó que pese al estado delicado de salud su hijo ha ido en sillas de ruedas a la convocatoria para celebrar el inicio de la audiencia «pero todas se han diferido».



*Periodista preso por investigar *



Ramón Centeno ha trabajado en varios medios de comunicación impreso y su olfato siempre ha ido tras la pistas de caso de interés colectivo y de difícil acceso a las fuentes, por ello, el 21 de enero del año pasado acudió a realizar una entrevista a un diputado presuntamente incurso en el delito de tráfico de drogas. Posteriormente, y pasados once días fue allanada su vivienda, sacado en muletas, el reportaje desaparecido y secuestrado.



Fuente: e-mail del periodista Yarnaldo Tovar