ONG Médicos por la Salud: Más de 200 personas han muerto en hospitales venezolanos por fallas eléctricas en 2022

15-11-22.-En los primeros 10 meses de 2022, fallecieron 218 personas en hospitales de Venezuela debido a fallas en los equipos médicos y ascensores de los centros sanitarios, causadas por cortes eléctricos, según el boletín mensual de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) difundido este martes por la ONG Médicos por la Salud.



La encuesta sostuvo que el promedio nacional de fallas eléctricas en los centros de salud es de una hora a la semana, aunque hay estados como Amazonas (sur), por encima del promedio, al estar casi seis horas sin luz a la semana, seguido de Barinas y Mérida (oeste) con tres horas semanales.



Agregó que estas fallas afectan la operatividad de los hospitales de “maneras muy evidentes” con la imposibilidad de usar equipos médicos, la falta de iluminación o el no poder usar los ascensores para trasladar a pacientes a otros pisos para su atención.



Por otra parte, el estudio indicó que los cortes en el servicio de agua también son constantes en los centros sanitarios, especialmente en el estado Cojedes (centro) que reportó no contar con el suministro la mitad de la semana.



“No tener agua en el hospital no se limita únicamente a no poder realizar las labores de limpieza ni a la operatividad de los baños, sino que también limita de manera muy importante muchos procedimientos y tratamientos que requieren agua para poder realizarse“, apostilló.



La ENH identificó “políticas de mitigación” que son insuficientes o insostenibles en el tiempo porque “no hay interés en el mantenimiento de las mismas“.



“La única manera de que nuestros hospitales tengan acceso a agua y luz de manera permanente es que la situación a nivel nacional de estos servicios también mejore. De otra forma, seguiremos viendo, si acaso, algunas mejoras esporádicas que no van a generar ningún impacto real en la capacidad de atención de nuestros centros de salud“, puntualizó.

Efe (https://www.efe.com/)