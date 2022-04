(VIDEO) “Estás en mi país y aquí nosotros mandamos”: Ataque xenófobo a un venezolano en Chile

20-04-22.-Una lamentable situación vivió un trabajador venezolano al ser atacado verbalmente, con groserías, insultos homofóbicos y racistas, por un ciudadano chileno en la ciudad de Santiago.Este, habría estado descontento porque no lo dejaron ingresar con su mascota al local.“Estás en mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Devuélvete, la con…. La próxima vez que entre con mi perra y tu me discrimines, ahí si que te voy a sacar la con…”, dice en el video.Además, lo invita a golpearse y -ante la negativa del trabajador- le insulta: “Si fueras hombre, estaríamos peleando afuera, pero no tienes huevos”.Lee también: Carlos Paparoni sostuvo un encuentro con Antony Blinken“Lo que tienes que hacer tú es tomarse un avión y volverte a tu país, lo mismo que tú”, le indica a presuntamente otro trabajador.Ante el maltrato verbal del ciudadano chileno, el trabajador pide a un compañero que llame a Carabineros. Pero el homofóbico y xenofóbico se burla y amenaza con volver.*Con información de Noticia Al Día y redes sociales