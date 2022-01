Cuba-11J: concluyen juicios con 66 acusados, 14 de ellos adolescentes

Credito: AP

15-01-22.-Los cuatro juicios de esta semana en Cuba a un total de 66 personas -entre ellas 14 adolescentes- en relación con las protestas antigubernamentales del 11 de julio quedaron vistos para sentencia, informaron este viernes (14.01.2022) activistas y familiares.



A los tres procesos avanzados anteriormente, los de Holguín, Santa Clara y La Habana, los activistas han añadido un cuarto juicio en Mayabeque del que previamente no tenían constancia. El Gobierno cubano no difunde generalmente información sobre los procesos penales vinculados al 11 de julio y la prensa oficial tampoco reporta sobre estos juicios, que no son públicos.



La Fiscalía había pedido para algunas de las personas acusadas hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de sedición, según documentos a los que ha tenido acceso la agencia Efe. Las familias y activistas aseguran por su parte que todos los encausados participaron de forma no violenta en las protestas del 11 de julio o solamente compartieron vídeos de estos hechos en las redes sociales.



El mayor de los procesos tuvo lugar en Holguín, donde se juzgó hasta este viernes en una causa común a 21 personas, con solicitudes de hasta 30 años para cuatro de ellos por presuntos delitos de sedición. El tribunal dictará sentencia el próximo 11 de febrero, según difundieron a través de Facebook familiares de los encausados.



En este juicio estaban procesados al menos cuatro jóvenes de 17 años para los que la Fiscalía solicitaba inicialmente 15 años de cárcel por sendos delitos de sedición y para los que al final pidió entre 5 y 7 años de cárcel.



En Mayabeque -donde se juzgó a nueve personas- se mantuvo la petición de 25 años de cárcel contra Maikel Puig Bergolla, al que se le imputan media docena de presuntos delitos, incluida la tentativa de asesinato. Su defensa pidió la absolución. "Quedó más que comprobada la inocencia de Maikel", aseguró a Efe tras el fin del juicio la esposa de Puig Bergolla, Saily.



La mujer denunció "contradicciones" en los testigos de la Fiscalía, "mentiras" y la presentación de declaraciones firmadas de testigos que se evidenció que habían sido alteradas por las fuerzas de seguridad. El fallo de este proceso se espera también para el próximo 11 de febrero.



Activistas denunciaron varias detenciones alrededor del juicio en Santa Clara, como las de familiares del acusado Andy Dunier García Lorenzo, que habían criticado abiertamente el juicio en las redes y habían enviado misivas de denuncia a más de 30 embajadas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 498 veces.

La fuente original de este documento es:

DW (https://www.dw.com/es/cuba-11j-concluyen-juicios-con-66-acusados-14-de-ellos-adolescentes/a-60432957)