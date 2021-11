Denuncian violación al debido proceso y siembra de evidencias a jóvenes pobres del barrio La Vega

Credito: LID

19-12-21.-El Comité por los Derechos del Pueblo del barrio La Vega hizo público un comunicado de prensa donde denuncian la violación que a los jóvenes Darwin Rivas Polanco y Félix Maíz se les violó el debido proceso y les hicieron siembra de evidencias, “en medio de un proceso viciado desde la detención y marcado de principio a fin por el carácter clasista y racista del sistema de justicia penal”.



En el comunicado de prensa los integrantes del Comité por los Derechos del Pueblo declaran que los jóvenes Darwin Rivas Polanco y Félix Maíz fueron condenados sin pruebas este miércoles 17 de noviembre, por el Tribunal 8vo. de Juicio del AMC a 6 años de prisión por un delito que no cometieron (porte ilícito de armas de fuego).



Recalcan que “Darwin y Félix, igual que otras 17 personas que defiende el Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega), fueron detenidos en el contexto de los operativos de seguridad orientados a combatir las bandas que controlaban territorios de la Cota 905 y La Vega (Caracas)”. Así mismo denuncian que “en el contexto de estos operativos han ocurrido, también, graves violaciones a los derechos humanos en contra de personas que no tienen ningún tipo de vinculación con el accionar de las bandas”.



En el comunicado el Comité indica que Darwin Rivas y Félix Maíz fueron detenidos el 12.06.21, especificando que Rivas fue sacado de su vivienda en el contexto de un allanamiento sin orden judicial ni flagrancia y Félix fue apresado en las escaleras de su barrio, mientras cargaba agua para una vecina. Enfatizan que “A Darwin y a Félix les sembraron armas (un arma neumática a uno y un revolver a otro) luego de la detención. Hay testigos, vecinos y familiares, que señalan que ambos estaban desarmados en el momento de la detención”.



En la denuncia indican que “El Comité ha recabado testimonios de policías de la zona que señalan que sus jefes les pidieron cuotas de detenciones para mostrar eficiencia. Eso explica la simulación de hechos punibles en los casos de Darwin y Félix, así como en las otras 17 detenciones arbitrarias y las 4 ejecuciones extrajudiciales que denuncia el Comité”.



De acuerdo al comunicado de prensa: “En conversación con los familiares y miembros del Comité, fiscales responsables de las investigaciones de esos casos han reconocido la existencia de operativos viciados por parte de la policía, que han dado lugar a personas ‘sembradas’, pero respecto de los cuales no pueden hacer nada porque existe una orden de acusar y temen que de no actuar en consecuencia caiga sobre ellos la sospecha de estar recibiendo dinero o estar vinculados a las bandas. Tanto Darwin como Félix carecieron de una defensa técnica adecuada. La Defensora Pública designada inicialmente, Christian Vásquez, no se presentó a ninguna de las audiencias en la fase de juicio, ni solicitó pruebas durante la fase de investigación, ni presentó el escrito de contestación.”



Reafirman que detrás de esas sentencias se asienta “el carácter clasista y racista del sistema de justicia penal”, pues “Para este Comité resulta muy claro que esos jóvenes están siendo condenados a la prisión por ser pobres. En las urbanizaciones del este de la ciudad a los jóvenes no los siembran y si tienen un problema legal tienen acceso a una defensa privada, de calidad, y los operadores del sistema de justicia (policías, fiscales, jueces) tienen cuidado en garantizar el debido proceso en sus casos”.



Por último, declaran que “La sentencia condenatoria será apelada y el Comité se mantendrá activo en la denuncia pública hasta lograr justicia para Darwin, Félix y las otras víctimas de los abusos policiales cometidos en La Vega”.

