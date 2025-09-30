Efemérides del 30 de septiembre: Día de la Secretaria en Venezuela - Girardot cae en batalla – Bandera de Palestina en la ONU

Es 30 de septiembre de 2025. Han transcurrido 273 días del año y faltan 92 días para su terminación. Hoy es martes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides de un día como hoy, 30 de septiembre:

Día de la Secretaria en Venezuela. Se hace honor y se agasaja a las secretarias en reconocimiento de su rol laboral y la importancia de su trabajo para empresas e instituciones, aunque sigan malpagadas con el "salario cero" imperante en Venezuela, con los aumentos salariales bloqueados, y a menudo maltratadas por patronos y burócratas. El día tiene fechas distintas en los países. No todo se resuelve con almuerzos, flores y hasta impertinencias de los jefes machistas, aunque también puedan recibir respetos y merecidos apoyos. Por eso una vez más: ¡Reconocimiento real y no sólo simbólico! ¡Justicia y desbloqueo salarial para las secretarias! Junto al resto de las trabajadoras y trabajadores. Día Internacional de la Traducción. Rinde tributo a la labor de los profesionales lingüísticos y al importante papel que desempeñan en posibilitar el intercambio de información y conocimientos entre las naciones y pueblos, facilitar el diálogo y el entendimiento. Coincide, en el calendario religioso con la festividad de San Jerónimo, traductor de la Biblia, del griego y el hebreo al latín y patrón de los traductores. Este día resalta la importancia de la traducción en un mundo cada vez más interconectado y promueve el respeto por la diversidad cultural y lingüística. Siguen siendo necesarios aún con los traductores de las aplicaciones disponibles en internet y de aparatos de traducción que han sido creados. Día Internacional del Podcast, con la finalidad de dar a conocer este tipo o modalidad de publicación digital que cuenta con una gran cantidad de seguidores alrededor del mundo, transmitiendo conocimientos y entretenimiento. Es una emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de Internet, mediante suscripción previa, y escucharla en una computadora, reproductor portátil o teléfono móvil. Día Internacional de la Concienciación respecto a la Distrofia Muscular de Cintura. En 420 muere en Belén, actual Israel, Jerónimo de Estridón o San Jerónimo, para los cristianos, y uno de los padres de la Iglesia que se ocupó de la traducción de la Biblia al latín, conocida como "la Vulgata" (de vulgata editio, edición para el pueblo), aunque será en 1979que se promulgará la Neovulgata, como texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En 1765 nació José María Morelos y Pavón, un sacerdote mexicano y rebelde, que jugará un papel clave en la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México. Tomó liderazgo del movimiento independentista tras la muerte en 1811 del cura Hidalgo, a cuya lucha se había unido en 1810 y consiguió avanzar de manera importante. Logró el control de gran parte del sur mexicano, Morelos buscó proporcionarle fundamentos políticos a la nación liberada, con el Congreso de Chilpancingo (1813), que formuló la declaración de independencia, para cuya conducción obtuvo un amplio poder ejecutivo. Aportó las bases para la Constitución liberal y democrática que se aprobaría y adoptaría en 1814. En 1769 se crea la Parroquia Chacao en Caracas. En 1791 en el Theater an der Wien de Viena, Austria se estrena la Flauta Mágica, última ópera compuesta por Mozart. Es una ópera en dos actos con música de Mozart y libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Es un tipo de ópera popular en alemán, con partes habladas. En 1813 tuvo lugar la Batalla de Bárbula, en el estado Carabobo y aunque triunfante, allí cayó Anastasio Girardot. Fue un enfrentamiento de las tropas venezolanas y neogranadinas comandadas por Rafael Urdaneta y Atanasio Giraldot (neogranadino o colombiano) con el ejército realista de Domingo Monteverde. Fue ganada por el ejército de Bolívar, pero Atanasio Giraldot, muere en la batalla. Por lo tanto, junto con la conmemoración de la batalla es el aniversario de la muerte de Girardot. En ese lugar se levanta un monumento conmemorativo. En 1846, se aplica por primera vez en el mundo la anestesia, lo cual sucedió para la extracción de una muela. Se le debe a William Morton el empleo del éter como anestésico. En 1882 inició operaciones la primera central hidroeléctrica de la historia, construida por H. F. Rogers en el río Fox en Appleton, Wisconsin, Estados Unidos. Luego se le llamaría Compañía de Luz Appleton Edison. En 1925 nace en Buenos Aires, Felix Peña, coautor de la conocida canción argentina "Alfonsina y el mar". De profesión abogado, también historiador, y periodista además compositor. En 1928 nació Eliezer Wiesel, escritor en lengua yiddish y francesa, superviviente de los campos de concentración nazis. Escribió sobre el Holocausto y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1986. En 1939 el primer ministro británico Neville Chamberlain y el líder francés Edouard Daladier, firman el Pacto de Munich con el canciller alemán y líder nazi Adolf Hitler, por el que ceden los Sudetes a los alemanes, creyendo que el pacto conservará la paz. Pero al día siguiente, Alemania efectúa la anexión del territorio y pocos meses más tarde casi toda Checoslovaquia estará bajo su dominio, en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Los Sudetes albergaban a una minoría étnica en Europa Central formada por alemanes que vivían en zonas de Bohemia, Moravia y Silesia oriental, dentro de lo que era Checoslovaquia (actualmente la República Checa). En 1941, entre el 29 y 30 de septiembre, en Babi Yar, barranco ubicado en las afueras de Kiev, los nazis consuman una de las mayores matanzas, con el asesinato de casi 34 mil judíos en misma operación militar, en el marco de la II Guerra Mundial. La cometieron cuando avanzaban su invasión a la URSS, asesinando a balazos a esos 34 mil judíos. El poeta Yevgueni Yevtushenko escribió luego en referencia a este hecho abominable un poema titulado con el nombre del lugar en el que sucedió la masacre, inspirador de la Sinfonía Nº 13 de Dmitri Shostakovich. Aunque sean hechos distintos y no relacionados, esta matanza nos da un parámetro para comparar con las que hoy ejecuta el presidente sionista de Israel, Netanyahu, en Gaza y Líbano, bombardeando a edificaciones con población civil, incluidos niños, embarazadas y ancianos... que ya suman cerca de 45 mil muertos (pero a lo largo ya de casi un año de ataques militares diarios contra los palestinos). En 1946 nació Héctor Juan Pérez Martínez, conocido como Héctor Lavoe, cantante, compositor y productor musical de salsa puertorriqueño. Considerado como el más importante cantante e intérprete en la historia del género musical de la Salsa, popularizándola a lo largo de las décadas de 1960, 1970 y 1980. Muere en Queens, Nueva York; el 29 de junio de 1993. " Héctor Lavoe 25 Grandes Exitos Sus Mejores Canciones ". En 1950 nació Laura Esquivel, escritora y política mexicana, autora de 'Como agua para chocolate', publicada en 1989, traducida en más de 30 idiomas. Cursó Teatro y Creación Dramática. Se licenció en Educación Infantil y luego comenzó a escribir guiones de cine y televisión, creando shows para niños. En 2015 alcanzó un escaño como diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. En 1966, las islas de Barbados, de las Antillas, entre el Atlántico y el Caribe, obtienen la independencia respecto al Reino Unido. Conformó una república parlamentaria. Su capital y es Bridgetown. En 1974, el general chileno Carlos Prats (ex ministro de Allende) y su esposa mueren al estallar una bomba en su automóvil, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde vivían exiliados por su oposición al régimen dictatorial de Pinochet en Chile. Prats había sido ministro de defensa de Salvador Allende, pero dejó su cargo y fue reemplazado por Pinochet antes de que éste diese el traicionero y cruento golpe de Estado a la experiencia democrática socialista chilena. Muere Charles Richter (1985), sismólogo estadounidense que estableció junto al sismólogo germano-estadounidense Beno Gutenberg, una escala para medir los terremotos que lleva su nombre. Existía la Escala de Mercalli, pero sólo podía medir la intensidad en el punto donde se encontraban los sismógrafos. La escala de Richter asocia la magnitud del terremoto con la "amplitud" de la onda sísmica desde su epicentro. En 1986, en Roma, Italia, el servicio secreto israelí Mossad, fuera de su jurisdicción nacional, secuestra al ex técnico nuclear israelí Mordejái Vanunu - quien reveló (al diario británico The Sunday Times) que Israel poseía bombas atómicas, en violación de la no proliferación nuclear. Fue llevado a Israel, juzgado y condenado por ese motivo; cuando lo que hizo fue denunciar la violación de los tratados y leyes internacionales, en un acto de defensa del interés general de la humanidad. El irregular juicio se celebró a puerta cerrada. El ex técnico nuclear israelí es un activista por la paz. Se le sentenció a 18 años de cárcel que cumplió íntegramente desde 1986 hasta que su libertad se concretó el 21 de abril de 2004. Según el Ministerio de Defensa de Israel, Vanunu no pudo salir de Israel durante un año después de su liberación, debido a que se le consideraba "un peligro tangible", siendo posible que Vanunu desease comunicar secretos de Estado que aún no hubiese divulgado. A Vanunu no se le permitía hablar ni reunirse con extranjeros ni entrar en salas de chat en Internet. Al ser liberado en 2004, afirmó no tener más secretos e indicó su deseo de mudarse y desligarse totalmente de Israel. En 1991, el general Raúl Cedrás da un golpe militar en Haití, y el presidente Jean Bertrand Aristide es derrocado. La visa del mandatario estuvo en riesgo. En 1999, al escritor alemán Gunter Grass le es otorgado el Nobel de Literatura. La Academia Sueca elogió a Grass por su habilidad para "descubrir y recrear el rostro olvidado de la historia". Fue reconocido por su contribución a la literatura alemana después de la era nazi. Su obra más destacada es "El tambor de hojalata" (1959). En 2005, unas caricaturas de Mahoma publicadas en el diario danés Jyllands-Posten provocan el escándalo en el mundo islámico, y los integristas no toleran la publicación de caricaturas de su máxima figura religiosa. Esta fecha es tomada por algunos sectores críticos de la religión para reivindicar su derecho a disentir y criticarla. En 2010 en Ecuador, una protesta de policías se convierte en un amotinamiento ante el gobierno del presidente Rafael Correa, quien tuvo que pasar 11 horas retenido en un hospital por los amotinados, luego de acudir tras un intento de agresión, por necesitar atención médica. Hubo de ser liberado por el Ejército y el presidente denunció un intento de golpe de Estado inspirado por la oposición, al dirigirse desde el Palacio presidencial a los concentrados frente al edificio. Se pueden leer noticias de ésto en el Archivo de Noticias de Aporrea del 30 de septiembre y del 1ro de octubre de 2010: https://www.aporrea.org/archivo/30-09-2010 y https://www.aporrea.org/actualidad/n166710.html En 2015 la bandera del Estado Palestino es izada por primera vez en la sede de la ONU, en una ceremonia especial encabezada por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás. En 2020 murió Joaquín Salvador Lavado Tejón (n. 1932), conocido como Quino, el autor del personaje Mafalda. Fue un humorista gráfico e historietista argentino. El contenido reflexivo, crítico e irónico de sus mensajes hacia el mundo en general y hacia la sociedad adulta fue representado magistralmente por personajes infantiles y por la adorable Mafalda junto a su grupo de amigos. Su muerte casi coincide con el aniversario de la aparición de su afamada tira cómica. En 2021, se reporta la muerte por contaminación de plásticos de una tortuga Caretta Caretta rescatada en el Lago de Maracaibo de Venezuela por un grupo de rescatistas tras el aviso de unos pescadores. La muerte de este animal se debió al consumo de plásticos contaminantes del lago para alimentarse. La contaminación del lago es un tema, pues no basta con limpiar de vez en cuando y sacar todo tipo de residuos vertidos. Pero, por otra parte, hoy es cada vez mayor la preocupación por la contaminación y dispersión de plásticos y microplásticos en la naturaleza. Ya están en las nubes, en el aire que respiramos, en el fondo de los océanos, en el fondo de las cuevas y en el interior de nuestros organismos. Tenemos un reto ecológico, tecnológico, económico productivo y de hábitos de consumo. En 2022, Rusia se anexiona cuatro territorios ucranianos en operación militar de guerra que Putin califica de "misión libertadora". Ver: 30/09/22 - www.aporrea.org/internacionales/n377055.html Se desataría la guerra de Ucrania. Ver: Agencias - www.aporrea.org 30/09/22 - www.aporrea.org/internacionales/n377057.html Coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de la ONU en 2023, el organismo informa que entre entre el 1 de enero y el 15 de agosto de 2023 al menos 2439 personas murieron por la violencia en Haití, 902 resultaron heridas y 951 fueron secuestradas. La escalada de violencia afectaba a toda el área metropolitana de Puerto Príncipe, en manos de pandillas delictivas. En 2024, Erdogan, presidente de Turquía, insta a la ONU a respaldar el uso de la fuerza contra Israel. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n397083.html

