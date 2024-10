Presidente de Turquía Recep Erdogan insta a la ONU a respaldar el uso de la fuerza contra Israel

Líder critica la falta de acción de los países musulmanes contra Israel y los presiona a implementar medidas económicas, diplomáticas y políticas



ANKARA –30 de septiembre de 2024.-El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo el lunes que la Asamblea General de las Naciones Unidas debería recomendar el uso de la fuerza si el Consejo de Seguridad de la ONU no logra detener los ataques de Israel contra grupos terroristas en Gaza y el Líbano, informó una nota de Prensa de Los Tiempos de Israel.



Turquía, miembro de la OTAN, denunció el devastador ataque de Israel en Gaza contra el grupo terrorista palestino Hamás y condenó sus recientes ataques en el Líbano contra terroristas de Hezbolá. Detuvo todo comercio con Israel y solicitó unirse a un caso ante la Corte Mundial acusándolo de genocidio, algo que el Estado judío rechaza.



"La Asamblea General de la ONU debería implementar rápidamente la autoridad para recomendar el uso de la fuerza, como lo hizo con la resolución Unidos por la Paz de 1950, si el Consejo de Seguridad no puede mostrar la voluntad necesaria", dijo Erdogan después de una reunión de gabinete en Ankara.



La resolución dice que la Asamblea General de la ONU puede intervenir si los desacuerdos entre las cinco potencias permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad (Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos) significan que no logran mantener la paz internacional.



El Consejo de Seguridad es el único organismo de la ONU que normalmente puede tomar decisiones jurídicamente vinculantes, como autorizar el uso de la fuerza e imponer sanciones.