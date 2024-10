Efemérides 8 de octubre: El Guerrillero Heroico, la canción "Imagine" de Lennon, el Genocidio en Gaza,

Día Internacional del Pulpo. Con el objetivo de rendir un homenaje especial a una de las especies marinas que ha podido sobrevivir por más tiempo sobre la Tierra, sin embargo, su permanencia individual en ella sólo es de dos a tres años. Los pulpos son animales marinos invertebrados. Son criaturas misteriosas que se caracterizan por poseer una apariencia bastante particular, cambiante en su aspecto para mimetizarse con el entorno. Tienen un cuerpo algo amorfo del cual se desprenden ocho tentáculos con ventosas, además de ello, tienen tres corazones. Estos moluscos también son llamados octópodos o cefalópodos, ya que su cuerpo carece de una concha que los proteja, de él, salen largos brazos que son sus tentáculos. No poseen esqueleto intracorpóreo ni exoesqueleto. Otra característica llamativa de esta especie es que son poseedores de más de 500 millones de neuronas, las cuales están localizadas en su cerebro y el resto del cuerpo, lo que se se considera equivalente a estar dotados de varios cerebros, y son bastante inteligentes, mostrando incluso cierto interés en el contacto con los humanos. Los pulpos tienen tres corazones y sangre azulada, color que se debe a que en lugar la molécula hemoglobina que usa el hierro para transporte del oxígeno, ellos usan hemocianina, una molécula que que contiene cobre. Disponen de una vesícula portadora de una especie de tinta oscura que al dispersarla en el agua les permite ocultarse momentáneamente para escapar de depredadores. Por todas estas cualidades hay quienes no ven con simpatía que se coma el pulpo, de sabrosa "carne" como parte de la cocina tradicional de muchos pueblos.