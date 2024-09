Efemérides 14 de septiembre: Publicación del Tomo I de El Capital - Rechazo de la Publicidad Sexista

Día del Bienestar en el Caribe. (Segundo sábado del mes de septiembre, 14 de septiembre). En el año 2007 jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), emitieron una declaración conocida como Declaración de Puerto España, donde se comprometieron a trabajar juntos para detener las epidemias de enfermedades no transmisibles que suelen propagarse en estos países. De ahí el auspicio de una serie de actividades de esparcimiento que ayuden y eduquen a los ciudadanos sobre la atención y cuidado de su salud. Una enfermedad no trasmisible (ENT), es una condición médica considerada no infecciosa o contagiosa hacia otras personas, como lo son las enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, el derrame cerebral, el cáncer, la diabetes, la insuficiencia renal, la osteoporosis, el alzhéimer, las cataratas o cualquier otra que cause el deterioro de una parte del cuerpo de manera no natural. Se pone atención también a los factores de riesgo que puedan dar origen o empeorar este tipo de enfermedades, como la inactividad física, el consumo de tabaco, el uso nocivo del alcohol... Aunque esto no lo expresa la promoción que hace el CARICOM, es indudable que hace falta mucho más para alcanzar el "bienestar" entre los pueblos del Caribe. Nos parece que uno de los mayores y principales "factores de riesgo" que atentan contra ese "benestar", es la pobreza y los salarios miserables, y en esto hay bastantes gobiernos y empleadores que se están quedando muy atrás. Si no puedes cubrir la canasta básica y ni siquiera la canasta alimentaria estarás más expuesto o expuesta tanto a las ENT como a las transmisibles. Así que... empecemos por ahí, porque un día no hace una vida.