Efemérides 10 de septiembre: Día Internacional de Acción contra la OMC y los TLCs - Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio (DMPS), es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP ) y avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tiene el objetivo general de crear conciencia para la prevención del suicidio en el mundo. El suicidio es un problema de salud pública y de bienestar humano muy importante, que afecta gravemente no sólo los individuos, sino también a las familias y a las comunidades Datos estadísticos indican que en los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Se estima que cada año en el mundo, más de 700.000 personas se quitan la vida, a menudo tras intentos precedentes, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. En paises de las Américas, cerca de 100.000 personas mueren por suicidio anualmente, mientras muchas otras luchan contra pensamientos, impulsos y comportamientos suicidas. En la jornada mundial de 2024, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) llama a "cambiar la narrativa estigmatizante y fomentar una cultura de apoyo y comprensión". El lema del Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2024-2026 se busca "inspirar a individuos, comunidades, organizaciones y gobiernos a entablar debates abiertos y sinceros sobre el suicidio y la conducta suicida". Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, por varios años más individuos experimentaron con mayor frecuencia e intensidad situaciones de pérdida de seres queridos, sufrimiento y estrés, y se vieron más expuestos al riesgo de cometer suicidio, aunque la pandemia en muchos países ha bajado bastante. Pero esto ha sido sólo un agravante, y el suicidio sigue siendo la trágica y falsa "salida" que no pocas personas toman para escapar de lo que les agobia, aunque es importante diferenciarlo de la solicitud de la muerte propia mediante la eutanasia frente a enfermedades muy penosas, inutilizantes e incurables. Para la prevención del suicidio es preciso contribuir a que las personas puedan crear vínculos sociales positivos, promover la toma de conciencia y ofrecer esperanza. Acercarse a los seres queridos por su salud mental y su bienestar podría salvarles la vida. Y hay que tomar en cuenta los intentos previos y las amenazas o avisos, porque no es cosa de juego, y es preferible procurar la ayuda oportuna. Ver: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-prevencion-suicidio-2024