Efemérides del 27 de Julio: San Martín traspasa sus fuerzas al mando de Bolívar - Día del Recuerdo en Vietnam

En 1740 nació Jeanne Baret (f. 1807), una botánica francesa, primera mujer en circunnavegar el mundo . En 1766, se embarcó como asistente del botánico Philibert Commerson en la primera circunnavegación francesa del mundo, durante la cual se realizó un catálogo de especies del planeta. La expedición empleó dos barcos de guerra franceses, al mando de Louis Antoine de Bougainville, en los que no estaba permitida la presencia de mujeres, por lo que Baret tuvo que disfrazarse de hombre durante los tres años de travesía (1766-1769). Aunque embarcada de incógnito, finalmente fue descubierta su condición de mujer en 1768 y fue obligada a desembarcar en la Isla Mauricio junto a Commerson, el cual moriría allí en 1807.

En 1768 el médico británico William Heberden realizó en el Royal College of Physicians, la descripción clásica de la angina de pecho.

En 1921, se logra aislar la hormona insulina, segregada por el páncreas y que interviene en el uso y control de la glucosa en el cuerpo; lo que fue conseguido por los científicos Frederick Grant Banting y Charles Best . Eran de nacionalidad canadiense y por este descubrimiento, Banting recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1923 compartido con John James Richard Macleod.

En 1953, finaliza la Guerra de Corea con la firma de un armisticio entre Estados Unidos, Corea del Norte y China . Corea del Sur no compartió firmar el armisticio, pero no tenía capacidad para sostener la guerra sin los Estados Unidos. Corea permanece dividida entre el Norte y el Sur, el primero con un régimen burocrático estalinista y el segundo con un régimen capitalista de democracia liberal.

En 1996, ocurre un atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta (EEUU) . La detonación de una bomba ocasiona dos muertos y deja 111 heridos en el Parque Olímpico del Centenario, en Atlanta a ocho días de haberse inaugurado los juegos. Eric Rudolph, un ultraderechista de 29 años fue responsabilizado por el ataque. No hubo más víctimas porque se logró descubrir el explosivo antes de que explotase y se desalojó la zona, pero de todos modos la explosión mató a una mujer y hubo un muerto por infarto relacionado con el hecho.

En 2003, en el Aló Presidente No. 157, Hugo Chávez expresa que: "Los golpistas de abril (de 2002) deberían estar tras las rejas... ni si quiera hay que buscar pruebas, ellos mismos salieron a decir lo que habían hecho". Muchos de ellos andaban viajando por el mundo y hasta entraban y salían de Venezuela manejando mucho dinero. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n8527.html

En 2018, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, abre camino a la detención y riesgo de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al anunciar que acabará abandonando la Embajada de Ecuador. Declara Moreno: "Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange, nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que sea para sacar a la luz ciertos actos indeseables de Gobiernos o de personas". "No es la forma. Existen formas correctas y legales de hacerlo". Según él la "forma correcta" sería encarcelar a Assange por denunciar crímenes de Lesa Humanidad del imperialismo. Con la traición de Lenin Moreno, Assange hubo de permanecer por años en la cárcel en el Reino Unido y en peligro de ser extraditado a los EE.UU. Afortunadamente hoy Assange está en libertad y es visto como una figura heroica, mientra Moreno quedó en la historia como todo un traidor.