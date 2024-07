Efemérides del 3 de Julio: Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico – Assange cumple en libertad sus 53 años

Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. El plástico nos invade e invadimos el mundo con el plástico. Llega a los lugares más insospechados del planeta, incluyendo los intestinos de los peces y... los nuestros, e incluso al interir de nuestras células (como nanoplásticos). El pescado que compramos y comemos ya viene con microplásticos o nanoplásticos que pasan a nuestros organismos humanos. Ante la invasiva, peligrosa y dañina proliferación de los objetos de plástico y especialmente de las bolsas, se ha creado este día con el objetivo de promover su reducción, además de fomentar su consumo responsable. Podemos ver las bolsas arrastradas por el viento, en las arenas de las playas o colgando de los árboles, también como trampas en las que se enredan no pocos animales, así como en los cauces de las quebradas y tapando las alcantarillas, convirtiéndolas en uno de los elementos más contaminantes y perjudiciales para el ambiente. La situación con la diseminación de las bolsas es tan grave que en algunos países las han prohibido o han regulado su producción, imponiendo su fabricación con materiales biodegradables, pues hay bolsas de plástico que tardan más de 500 años en descomponerse. Cada persona gasta centenares de bolsas de plástico al año, lo que se traduce en cientos de miles de millones de bolsas de plástico a escala mundial. Además de preferir las bolsas hechas con materiales biodegradables, se puede optar por usar bolsas de papel, de tela o de otros materiales de uso prolongado, así como de carritos de mercado. Nos enfrentamos a la inmensa tarea de limpiar el planeta de bolsas de plástico regadas por todas partes, lo que demanda el comportamiento responsable de los actores económicos, de cada miembro de la sociedad, y por supuesto, de los gobiernos. Otras piezas de plástico muy abundantes son las tapitas de botellas plásticas que ahora vienen con un sujetador para que no se suelten de la botella, como parte de nuevas regulaciones para el mercado. Claro que, no es para que reguemos ahora la basura de cualquier manera por las esquinas porque dejamos de usar bolsas; de lo que se trata es de actuar con conciencia y a sabiendas de nuestra corresponsabilidad. Reutilicemos las bolsas que tenemos en casa, no las tiremos por ahí y tratemos de practicar el reciclado, para evitar el uso desechable de plásticos. Los plásticos están matando cada vez más seres vivos, sobre todo en los mares, además de estropear las más hermosas vistas de la naturaleza. Reducir la comercialización de productos en envases de plástico, especialmente los no reciclables y no biodegradable, es una de las grandes tareas de la lucha ambientalista en el mundo.