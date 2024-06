Efemérides del 23 de Junio: Día del Abogado y de la Abogada en Venezuela

Día Internacional de las Viudas. Fecha promulgada por la ONU y que busca aliviar los problemas que suelen acompañar a la viudedad. En muchos países y sociedades, quedarse viuda fue o todavía es (además de la pérdida de la pareja) un acontecimiento del que pueden desprenderse consecuencias muy desfavorables para la vida de estas mujeres y de sus hijos. Históricamente, y en países atrasados y pobres o con ciertas caracteristicas culturales y religiosas la condición de la mujer viuda ha estado o todavía conlleva el sometimiento a perjudiciales prejuicios o formas de exclusión, abusos y vulneración de derechos humanos de las viudas y de sus hijos, incluyendo el incremento de sus dificultades económicas para el sostenimiento familiar. Se estima que más de la mitad entre millones de viudas en el mundo, son arrojadas a la pobreza, permanecen en ella o ésta se profundiza hasta el grado de pobreza extrema. Aunque muchas mujeres están en situaciones equivalentes a la viudedad desde un principio, como madres precoces y solteras o con parejas irresponsables que no aportan a la vida en común o las someten a maltratos; pero esto se agrava, cuando se carece de políticas sociales de Estado para protegerlas, o cuando éstas no se aplican. En Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010 se acordó el reconocimiento de este día para concienciar a la humanidad acerca de esta problemática, destacando la labor de organizaciones no gubernamentales y fundaciones sin fines de lucro que trabajan en pro de sus derechos. Sucede que en muchos países a las mujeres que enviudan se les niega sus derechos a la herencia, a la tierra o se les somete a rituales extremos de duelo y a otras formas penosas de vida y condición social; pueden ser víctimas de desalojo de las casas de las familias de los esposos difuntos y a otras circunstancias vinculadas con la cultura machista y patriarcal, incluyendo la pérdida de su soberanía personal y el sometimiento a tutelas. Por tanto, este es un día para apoyar el reclamo de sus derechos y la aplicación de las políticas sociales convenientes para ayudarles a superar las desventajas de esta condición. En Venezuela, es propicia la oportunidad para reclamar de parte del Estado venezolano y de sus empresas, el cumplimiento oportuno y expedito de los aportes a las sobrevivientes de trabajadores fallecidos que permanecen sin el aporte de jubilación o son sometidas a esperas interminables y trámites odiosos, lo cual puede deberse a indolencia e ineficacia de los responsables del trámite o a la corrupción, sin descartar las retaliaciones cuando los trabajadores han sido luchadores o activistas sindicales o las viudas se suman a alguna lucha de los jubilados por sus derechos. Basamos este comentario en denuncias recibidas.