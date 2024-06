Efemérides del 13 de Junio: 5 años de la orden de extradición de Julian Assange

Día Mundial contra el Cáncer de Piel. Se conmemora con el fin de sensibilizar sobre la importancia de su prevención y de adoptar buenos hábitos para evita esta enfermedad, considerada muy común en todo el mundo.Es una de las enfermedades que pueden evitarse tomando precauciones básicas. Sus signos pueden verse muy precozmente. El principal factor de riesgo es la exposición a los rayos UV, o rayos del sol. Para prevenirlo se recomienda no tomar el sol entre las 12 y las 16 h. en los países tropicales, y en los que tienen estaciones, no hacerlo en esos horarios durante las fechas de verano, además de tratar de no permanecer bajo el sol durante largos períodos, usar cremas solares de alto factor de protección, ponerse anteojos de sol, colocarse bajo sombrillas y cubrirse con ropa, hidratarse con frecuencia, y consultar al dermatólogo ante cualquier signo de alerta (manchas, irritaciones, escamaciones, alteraciones sangrantes, condificultades de cicatrización o con picores, así como verrugas y lunares sospechosos).

Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Tiene como objetivo crear conciencia mundial y evitar la discriminación hacia todas las personas que presentan este trastorno que les priva de pigmentación en la piel. El albinismo es una condición hereditaria que lleva a la falta de melanina en el organismo, sustancia de la que depende la pigmentación o el color de la piel, del cabello e incluso de los ojos de los seres humanos. Las personas albinas son muy sensibles a los rayos solares, proclives a daños en la piel o en la visión, por lo que requieren de medidas de protección ante la luz solar. También son más propensas a sufrir cáncer de piel. El albinismo no depende del origen étnico de la persona que lo padece. No existe hasta hoy una cura, más allá de las medidas de protección y las recomendaciones del dermatólogo y oftalmólogo. Los derechos de las personas albinas y su dura batalla contra la discriminación. Estas personas han sido expuestas en el pasado, y en algunos lugares lo siegyuen siendo en la actualidad, a tabúes raciales y supersticiones, así como al bullying.

En 2019, el Reino Unido firma la orden de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange a EE.UU, a disposición de un tribunal estadounidense, que le reclama bajo la acusación de haber conspirado para, supuestamente, interceptar el sistema informático del Pentágono y capturar información clasificada de la diplomacia del país, así como de espionaje, lo que podría acarrearle una condena de hasta 175 años (según el diario The Washington Post). Se cumplen 5 años de dicha órden que hasta ahora no se ha ejecutado. Los defensores de Assange lo consideran un luchador por el derecho de los ciudadanos a conocer lo que hacen sus gobiernos y descubrir ante la humanidad la trama de las invasiones, guerras y violaciones de derechos humanos vinculados con las operaciones militares de grandes potencias como los EE.UU., que en este caso recibe el apoyo de su socio imperialista inglés. Muchos miles de activistas a escala planetaria continúan en campaña solidaria para detener la extradicción de Assange que aún no se ha producido y reclaman su libertad incondicional y plena. También parlamentarios australianos y británicos han pedido su liberación. Mientras Assange es solicitado en los EE.UU. Por "espionaje", los organismos de inteligencia de este país son los mayores espías del mundo y la CIA ha sido denunciada por espiar a periodistas y abogados que visitaron a Julian Assange mientras estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres. En 2021, un juez británico denegó la extradición, pero el asunto sigue en litigio. El gobierno mexicano de López Obrador ha recibido a la familia de Julian Assange en Palacio Nacional y ha declarado que "es un preso político", ofreciéndose a darle asilo. Más recientemente, el Tribunal Superior de Londres consideró que Estados Unidos no ha aportado suficientes garantías de que Assange tendría las mismas protecciones de libertad de expresión que un ciudadano estadounidense y el acusado tiene la oportunidad de apelar contra la extradición a Estados Unidos. Evitar la extradición de Assange es un objetivo fundamental en la lucha por el derecho de los ciudadanos, movimientos y medios de comunicación a informar y estar informados, así como de las personas y países a no ser víctimas de espionaje al servicio de intereses imperialistas, guerreristas o de dominación que atentan contra la humanidad.