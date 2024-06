Efemérides del 12 de junio (versión de 2024): Día Mundial Contra el Trabajo Infantil

Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil, como forma de poner en relieve la gravísima situación de los niños, niñas y adolescentes explotados laboralmente o en la necesidad de trabajar. A nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU) promueve que los Estados aporten a la inversión en políticas y planes de protección social que contribuyan a reducir o erradicar el trabajo infantil y a proteger a los niños. En Venezuela la pésima situación económica, de pobreza y desaparición del salario ha vuelto a presionar para volcar nuevamente a la calle a niños y adolescentes para ganarse su sustento propio o familiar, solos o acompañados de familiares, bajo condiciones que pueden comprometer su integridad y sus derechos. La gran mayoría de estos niños, en ámbitos urbanos, se desenvuelve en lo que se conoce como buhonería, desempeñándose como vendedores ambulantes, limpiavidrios de vehículos, carretilleros o empaquetadores (bolseros) en mercados y supermercados.... así como también en la mendicidad abierta o encubierta (ofreciendo flores, estampitas, caramelos...). Otros se ven involucrados en actividades altamente riesgosas como la búsqueda de alimentos para sí mismos u objetos para la venta y reciclaje en contenedores o en basureros, en la minería, y por supuesto, algunos niños, niñas y adolescentes son captados para la venta de drogas en pequeña escala y hasta sometidos a la prostitución infantil. Existen casos de trabajo infantil semiesclavo. En el medio rural también se da el trabajo infantil bajo condiciones de explotación), que es distinto al acompañamiento de la familia campesina. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha estimado, a partir de investigaciones y estadísticas, que en 2023 más de 200 millones de niños y niñas estaban trabajando en todo el mundo, en condiciones de riesgo y vulneración de sus derechos. De éstos el 70% lo hacen en el sector agrícola, 20% en el sector de servicios y el 10% en el sector industrial. En el caso venezolano la problemática es especialmente acentuada en la frontera con Colombia y en el Arco Minero del Orinoco. Más allá de las políticas y programas para la infancia, la situación laboral y salarial en Venezuela es tan drámática, que la práctica carencia de salario (que no cubre ni el 1% del costo de la canasta alimentaria), es de por sí una bomba multiplicadora del trabajo infantil en todas sus formas. Durante más de una década, la revolución bolivariana, en tiempos de Chávez, hizo avances significativos frente a la problemática del trabajo infantil con la reducción de la pobreza y los programas sociales exitosos que se implantaron, pero todo eso se vino abajo después de 2013 debido a la crisis económica, el impacto de la corrupción, las sanciones económicas contra Venezuela y la tendencia del gobierno de Nicolás Maduro a reimplantar las prácticas económicas y antiobreras del neoliberalismo.

Día Mundial de Lucha contra la Falsificación y la Piratería. Se celebra con la finalidad de dar a conocer las desventajas de la compra y venta de bienes y servicios ilegales, así como generar conciencia hacia el consumo responsable. Se busca promover el derecho de propiedad intelectual, referido a las patentes y a los derechos de autor. El problema es que mucha gente no puede hacer "consumo responsable" porque los bajos salarios y la cartera vacía no se lo permiten, y a menudo las condiciones de comercio de los productos funciona como mecanismos de exclusión. Algunos de los problemas o riesgo asociados al consumo de productos piratas o falsificados están relacionados con daños para la salud y seguridad de los consumidores, y se violann derechos básicos del consumidor como el de garantía, el derecho al reclamo, a la devolución del producto o a su reposición, aparte de que los bienes y servicios de origen ilegal al no pagar impuestos generan pérdidas económicas a los países y, por supuesto, a los productores o autores originales.