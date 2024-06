Efemérides del 9 de Junio: Día Internacional de los Archivos

En 2013, el extécnico de la CIA, Edward Snowden, revela haber filtrado datos de espionaje cibernético de Estados Unidos. Dice Snowden que cada día veía las intromisiones del Gobierno y reconoce que eso son "abusos". Tuvo que refugiarse fuera de los EE.UU (permanece en Rusia). Edward Joseph Snowden se desempeñó como consultor tecnológico estadounidense, informante, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y también de la menos conocida Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Según Wikipedia, la NSA es responsable del monitoreo, recopilación y procesamiento global de la información y datos para fines de inteligencia y contrainteligencia nacionales y extranjeros, y está especializada en una disciplina conocida como inteligencia de señales (SIGINT). En junio de 2013, a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post, Snowden hizo públicos documentos clasificados como "alto secreto" sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y Xkeyscore. Snowden comentó que no podía "en conciencia, permitir al gobierno de Estados Unidos destruir la privacidad, la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto"; aseguró: "No hice nada malo. Soy un convencido de que deben ser los ciudadanos los que decidan sobre el poder que le otorgan al Estado y no un burócrata de turno".