Efemérides del 5 de Junio: Día Mundial del Medio Ambiente: Restaurar las Tierras

Día Mundial del Medio Ambiente. Se celebra cada año el 5 de junio, y su objetivo es concientizar para la acción medioambiental. La campaña de este año 2024, según el portal de las Naciones Unidas https://www.un.org/es/observances/environment-day se centra en "restaurar las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía bajo el lema «Nuestras tierras. Nuestro futuro. Somos la #GeneraciónRestauración»; a lo que agrega: " No podemos retroceder en el tiempo, pero sí podemos hacer crecer los bosques, revitalizar las fuentes de agua y restaurar los suelos. Somos la generación que puede hacer la paz con las tierras". En 1972 en Estocolmo, Suecia, se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Día Internacional del Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en su resolución, el 15 de diciembre de 1977, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. A propósito de la campaña de 2024, dice en la misma página de la ONU que: "Los ecosistemas de todo el mundo están en peligro. Desde bosques y tierras áridas hasta tierras agrícolas y lagos, los espacios naturales de los que depende la existencia de la humanidad están llegando a un punto de no retorno. Según la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación , hasta el 40% de las zonas terrestres del planeta están degradadas, lo que afecta directamente a la mitad de la población mundial. El número y la duración de los períodos de sequía han aumentado un 29% desde el año 2000 y, si no se toman medidas urgentes, las sequías podrían afectar a más de tres cuartas partes de la población mundial en 2050".Sin embargo grandes potencias mundiales y otros Estados Miembros de las Naciones Unidas se empeñan en arrasar tierras con sus prácticas industriales o con las guerras y en otros muchos países sectores capitalistas impúdicos y burocracias corruptas arrasan el patrimonio ambiental en su afán de lucro e irresponsabilidad. Los movimientos sociales de lucha por la defensa y recuperación del ambiente son fundamentales en estos tiempos.

Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No declarada y No Reglamentada. Fecha decretada por las Naciones Unidas en 2017, a fin de terminar con la pesca ilegal y con las prácticas abusivas que ponen en peligro los recursos pesqueros del planeta. La pesca se ha convertido en una actividad esencial para alimentar a gran parte de la población en el mundo, además de ser un motor económico, de empleo y de sustento para muchas familias y comunidades, pero la sobrepesca viene constituyendo una amenaza para muchas especies marinas y mermando los recursos pesqueros, a pesar de que al mismo tiempo hay poblaciones humanas. Esto se suma a los efectos del cambio climático y a la contaminación de los mares, donde la pesca irresponsable juega un negativo papel. Por ello, es tan importante regular la pesca para que sea sostenible, y evitar las actividades pesqueras ilegales o las que no estén declaradas. Desde 1995 la FAO adoptó el conocido como Código de Conducta para la Pesca Responsable, un texto que expone estándares internacionales para la pesca responsable, respetando sobre todo el ecosistema y la biodiversidad. Pero este código no es obligatorio. También, en 2009 la FAO adoptó otro acuerdo, esta vez vinculante, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. No obstante, la pesca ilegal y las prácticas pesqueras destructivas (entre ellas las que son a gran escala) siguen en aumento. En Venezuela a principios de este siglo XXI se adoptaron algunas medidas progresivas en materia pesquera y de protección de las costas y especies marinas.