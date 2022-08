Centro de la Diversidad Cultural arriba a los 16 años de su creación

14 de agosto de 2022.- Ya Venezuela entraba con retraso al concierto mundial del rescate y apropiación de los valores culturales de cada pueblo cuando en 1946 se creó el Servicio de Investigaciones Folklóricas Nacionales (SIFN) del Ministerio de Educación. Desde ese entonces han pasado 76 años de los cuales los 16 años años transcurridos desde el 16 de agosto de 2006, cuando el presidente Hugo Chávez firmó el Decreto 4738, se han transformado en una Revolución de lo Cultural mediante el posicionamiento de los pueblos venezolanos, de sus referentes y sus patrimonios. Para ello el Estado venezolano dio la responsabilidad a la Fundación que estaba creando de trasladar de los antiguos centros de poder cultural a las bases que realmente han sido sus creadoras y sus defensoras, lo Patrimonial Inmaterial de la Nación.



El presidente Chávez también le dio la responsabilidad al naciente Centro de la Diversidad Cultural, encomendado al prefesor Benito Irady, de fomentar para esos creadores formas de organización, y de visibilizarlos ante su propio país y ante el mundo. Esa sagrada tarea que ya estaba enunciada en el Preámbulo de la Constitución Nacional que Venezuela se dio en 1999, se ha cumplido y se sigue cumpliendo cada vez más, con ahínco mayor en cuanto fuerzas no venezolanas tratan de demoler no sólo ya a nuestra cultura sino a la nación entera.



Por eso este 16 de agosto de 2022 la Fundación Centro de la Diversidad Cultural llega a su décimo sexto aniversario de creación mostrando las luchas histórico culturales, los logros alcanzados, que no son pocos, y lo ya se está haciendo para continuar preservando esa memoria histórico-cultural de todos los venezolanos.



La Fundación Centro de la Diversidad Cultural, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se ha transformado en un organismo con grandes responsabilidades internacionales al ser núcleo focal de la Convención de la UNESCO, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, pero lo internacional no hace decaer las responsabilidades al interior del país, que son múltiples y crecientes. Los sucesivos ingresos de manifestaciones tradicionales venezolanas a las distintas listas de la referida Convención de UNESCO, así lo evidencian.



El Centro de la Diversidad Cultural cumple, además, una importante tarea comunitaria en todos los estados del país, promoviendo el estudio y la divulgación de culturas ancestrales.



También resguarda magníficas colecciones que dejan testimonio de la vida cultural del país durante los últimos 70 años, incluyendo otros 27 estados de América Latina y el Caribe, con los que se ha trabajado en la actual etapa de este Centro, y en períodos anteriores desde los organismos que le antecedieron.



La semana aniversario se inicia este lunes 15 de agosto culminando el domingo 21, y contempla encuentros con todo el equipo humano de la Fundación e intercambios con los practicantes de manifestaciones de alto valor patrimonial. Especial relevancia merece la entrega del certificado expedido por UNESCO referido al ingreso a la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad del Culto y Devoción por San Juan Bautista.



También se adelantarán jornadas de trabajo con Los Bandos y Parrandas de los Santos Inocentes de Caucagua, cuyo expediente marcado con el número 1.856, actualmente está en proceso de evaluación por un equipo de expertos del organismo internacional para considerar su ingreso a los programas de Buenas Prácticas.



Un homenaje a Isidora Agnes (La Negra Isidora) con motivo de su Centenario, y la consideración de nuevos emprendimientos de los Palmeros de Chacao en el barrio El Pedregal (Caracas) complementarán las actividades del importante aniversario.



Cada día, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Centro de la Diversidad Cultural, ubicado en la Quinta Micomicona de los Rosales, se efectuarán los distintos encuentros.