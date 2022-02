Lea las efemérides del 26 de febrero (versión año 2022)

El 26 de febrero es el 57.º (quincuagésimo séptimo) día del año en el calendario. Quedan 308 días para finalizar el año, 309 en los años bisiestos. En 2022 es un sábado. Las efemérides se refieren a hechos significativos para un área del conocimiento, la cultura o las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años anteriores. Se incluyen celebraciones, conmemoraciones y días de campañas especiales. Abundan los datos curiosos y coincidencias sorprendentes. ¡Descúbrelas! Leerlas enriquece nuestra información, preserva la memoria histórica y también entretiene. Comparte sugerencias por el correo puebloalzao@aporrea.org Día Mundial del Pistacho. Es un fruto seco originario de Asia Menor al que se le atribuyen muchas propiedades nutritivas y curativas. Es bajo en grasas, indicado en dietas para bajar peso, para la mejora y regulación del tránsito intestinal. También para la diabetes, ya que regula los niveles de glucosa en sangre. Tiene propiedades antioxidantes. Contiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio y potasio, por lo que contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Es fuente de vitamina B6, buena para combatir el cansancio y la fatiga. También contiene vitaminas K, E y B1. Su consumo es muy recomendable. Día del Profesional en Laboratorios Clínicos. Día de San Alejandro de Alejandría. Fue nombrado Obispo de Alejandría en 313, sucedió a San Achilla de Alejandría, y se mantuvo en dicho cargo hasta su muerte. Fue el décimonoveno patriarca de Alejandría título que precede al de Papa de la Iglesia copta o Patriarca de la Iglesia ortodoxa, previo al cisma del año 457. En 1786 nace Francois Jean Dominique Arago, célebre matemático, físico, astrónomo y político francés y al que se deben importantes descubrimientos, como la polarización cromática. Cráteres de la Luna y Marte y uno de los débiles anillos Neptuno llevaran su nombre. Como político, llegó a ser Jefe de Gobierno de la República Francesa en 1848. En 1802, nació Víctor Hugo, poeta, dramaturgo, novelista y político francés. Máximo exponente de Romanticismo francés y del movimiento en el mundo, con obras como "Odas y baladas", 1826, "Las hojas de Otoño", 1832 o "Las Contemplaciones", 1856. " Nuestra Señora de París", y su obra cumbre "Los Miserables". Poeta comprometido contra Napoleón III, en "Los Castigos", 1853 y poeta épico en "La Leyenda de los Siglos", 1899. Su obra tuvo gran influencia sobre poetas posteriores como Rimbaud y Baudelaire. En 1815, Napoleón se escapa del exilio forzado, tras haber sido obligado a abdicar como emperador francés en 1814 e inmediatamente confinado en la isla de Elba, Italia. Llegará refortalecido a París el 20 de marzo. En 1829, nació Levi Strauss en Buttenheim, Baviera, el empresario germano- estadounidense fundador de Levin Strauss & Co, uno de los mayores fabricantes de prendas de vestir en el mundo. Criado en el seno de una familia judía asquenazí, en 1847 emigra a Nueva York. Levi Strauss & Co fue la primera compañía en la historia en producir pantalones Blue Jeans o pantalones vaqueros. En 1869, la Asamblea de Representantes del Centro declaró la abolición de la esclavitud en Cuba: "La abolición de la esclavitud con la indemnización oportunamente a los dueños de esclavos y la obligación de los que en virtud de este decreto le deban su libertad, de contribuir con sus esfuerzos a la independencia de Cuba". En Sibanicú, territorio del insurrecto Camagüey, rebeldes de la región declararon la abolición de la esclavitud, concediéndoles la libertad a sus esclavos e invitándoles a unirse a la lucha anticolonialista e independentista cubana. En 1919, el Congreso de los Estados Unidos de América aprueba el Parque Nacional del Cañón del Colorado, en el noroeste de Arizona, con casi 320 kilómetros de longitud y de 16 a 24 kilómetros de anchura. Sus puntos más profundos se encuentran ubicados en la escarpada garganta excavada por el Río Colorado, lugares en los que llega a alcanzar más de 1,6 kilómetros de profundidad. En 1946 nació Ahmed H. Zewail (f. 2016), químico y profesor estadounidense, de origen egipcio, Premio Nobel de Química del año 1999 por sus estudios de los estados de transición de las reacciones químicas utilizando espectroscopia de femtosegundo. En 1951 en los Estados Unidos se ratifica la XXIII enmienda de la Constitución, que prohíbe a los presidentes del país mantenerse en el cargo más de dos mandatos consecutivos. En 1974, muere Hendrika Johanna van Leeuwen (n. 1887), una física neerlandesa conocida por sus contribuciones a la teoría del magnetismo. En 1982 muere Reina Torres de Araúz (n. 1932), destacada profesora, antropóloga y etnógrafa panameña, una figura dentro de la antropología y etnografía nacional de Panamá, defensora del patrimonio histórico del país. Creadora de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico dentro del Instituto Nacional de Cultura, autora de más de setenta artículos sobre historia, ecología y antropología y de nueve libros, entre los que destaca la obra "Arte Precolombino Panameño" (1972). En 1984, muere Manuel Cabré, pintor hispano-venezolano. Se le conoce como el pintor del Ávila: pintó desde distintas perspectivas el cerro Ávila, hoy Guaraira Repano, a cuyos piés está la capital venezolana, Caracas. En 1986, se estrena la primera emisión de la serie de dibujos animados Dragon Ball. En 1998, se observa un eclipse total de Sol en Venezuela. La totalidad del eclipse abarcó la ciudad de Maracaibo y el suroeste de Paraguaná. No habrá un eclipse similar hasta el 23 de septiembre de 2071. En 2001, en Caracas, muere Arturo Uslar Pietri el intelectual venezolano, escritor de cuentos, poeta, ensayista, novelista, abogado, periodista y político. Su novela "Las Lanzas Coloradas", de 1931, prefiguró el género hispanoamericano del llamado "realismo mágico. Fue candidato a la presidencia de la República. En2002, muere Helen Dick Megaw (n. 1907), una mineralogista irlandesa que contribuyó al desarrollo de la cristalografía de rayos X, técnica que utilizó para estudiar los cristales de hielo y determinar la estructura de la perovskita. Su libro de referencia se tituló Ferroelectricity in Crystals, sobre el fenómeno de la ferroelectricidad. En 2006, en Egipto, se descubre un "templo solar" con varias estatuas monumentales, una de probablemente del faraón Ramsés II. Se encontró en un mercadillo a las afueras de El Cairo, sobre la antigua Heliópolis. En 2010 en Colombia, la Corte Constitucional declara inexequible la ley de referendo reeleccionista, la cual pretendía habilitar al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez a un eventual tercer mandato consecutivo. Búsqueda de Efemérides en Aporrea: Utiliza nuestro Buscador, colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes que se quiere encontrar. Las Efemérides que publicamos son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, con la colaboración de Maricarmen Gómez F., autora de artículos y otros contenidos en http://www.aporrea.org