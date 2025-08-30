Congreso argentino activa comisión para investigar el ‘criptogate’ vinculado a Milei

La Cámara de Diputados de Argentina reactiva la comisión investigadora del caso $LIBRA, criptomoneda vinculada al presidente Javier Milei, tras cuatro meses de paralización. La instancia parlamentaria se conformará por 28 miembros, divididos entre oficialismo y oposición, y tiene como objetivo determinar responsabilidades en la promoción del activo digital que genera pérdidas millonarias entre inversores.

La oposición designó al diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, como presidente de la comisión. Se establece un cronograma que prevé reuniones semanales y un plazo adicional de 10 días para presentar el informe final en noviembre. El oficialismo rechaza la reactivación y califica el proceso como inválido, al acusar a sus adversarios de mantener “calentito el circo político”.

La comisión investiga las implicaciones del mandatario argentino y de su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia. La reactivación coincide con denuncias por cobro de sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucran a varios funcionarios del Ejecutivo de Milei.

Entre los candidatos propuestos para presidir la comisión figuran Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño y Ferraro. El caso $LIBRA se convierte en un nuevo foco en Argentina, en medio de la gestión presidencial y crecientes denuncias por corrupción que tiene Javier Milei.