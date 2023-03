(VIDEO) Maduro sobre casos de corrupción: "Yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos"

30-03-23.-Durante la inauguración de la Feria Nacional de Criabúfalos Caracas 2023, el Jefe de Estado, Nicolás Maduro manifestó sentirse indignado y molesto con los bandidos que incurrieron en hechos de corrupción en la trama de corrupción por parte de funcionarios públicos y empresarios en Pdvsa."Yo no me pongo triste, no tengo tiempo para eso, yo lo que estoy es arrecho con todos estos bandidos y voy a llegar hasta las profundidades grandes que pueda llegar como Presidente", dijo Maduro."Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados, sobre las fechorías y de los robos que estaban cometiendo contra nuestra República", expresó Maduro.El mandatario nacional lamentó que gente con responsabilidades en el gobierno se le dio "la confianza y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles".Asimismo, pidió a los organismos de investigación que se encuentren los recursos para que sean invertidos en programas sociales. "Me tienen que garantizar y la Fiscalía le tiene que garantizar a este país, que todos esos recursos sean encontrados y reinvertidos al Estado y los podamos meter en los programas sociales para nuestro pueblo más temprano que tarde".*Con información de Web Sites