Conductores venezolanos tienen hasta el 01 de Febrero para actualizar requisitos para cruzar hacia Colombia

Credito: Web

30-01-23.-Este martes 31 de enero vence el plazo de flexibilización para cruzar la frontera entre Táchira y Norte de Santander por el puente internacional Atanasio Girardot, el único tramo habilitado para el paso de vehículos.



Contando este lunes 30 de enero, quedan aproximadamente 48 horas de gracia. A partir de este miércoles 1 de febrero, los venezolanos que vayan en sus vehículos particulares al vecino país deben tener a la mano el Soat y la revisión tecnomecánica.



El domingo 8 de enero, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció la prórroga en torno de la flexibilización, una medida binacional que dio un respiro más amplio a muchos venezolanos, a quienes se les hace difícil cubrir los costos de estos requisitos.



Sale muy caro



Un gran número de conductores venezolanos que residen en Táchira, han manifestado que no sacarán el seguro para carro colombiano en vista de que su precio es elevado y termina por liquidar el escaso poder adquisitivo de los ciudadanos.



“Para tener al día el Soat y la tecnomecánica hay que poseer casi el millón de pesos. ¿Cuántos mercados puedo hacer para mi casa con ese dinero?”, se preguntó Plácido Mora, habitante de la ciudad de Ureña.



Mora ha cruzado a Cúcuta en tres oportunidades desde que inauguraron el puente que une al municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira, con la ciudad de Cúcuta, en el departamento colombiano de Norte de Santander.



“De esas tres veces que he pasado, los funcionarios colombianos me han parado en dos, me han pedido igual la licencia para conducir vigente y el título de propiedad del carro. Lo único que han respetado en no exigir aún son el Soat y la tecnomecánica”, enfatizó el ciudadano de 63 años.



Plácido Mora es consciente de que cuando se acabe el plazo de gracia no volverá a asomarse en su vehículo particular por territorio de la vecina nación. “No tengo cómo cubrir esos gatos”, aseveró.



Los requisitos para los colombianos son más accesibles

Para los conductores colombianos, cumplir con los requisitos es mucho más accesible para sus bolsillos, razón por la que no representaría un impedimento. Quizá, la mayor traba para este grupo es la desconfianza que generan las diversas alcabalas de funcionarios de organismos de seguridad ciudadana, las denuncias de extorsión y el mal estado de las vías.



Para el miércoles, el escenario más probable es que disminuya el número de vehículos particulares que atraviese el puente para ir a la hermana república. Lo que pudiera evitar ese panorama sería otra extensión de la flexibilización, la cual, hasta los momentos, no se ha planteado como una alternativa por parte de las autoridades de ambos países.





*Noticia al Día / Con información de Frontera Plus, La Nación

Esta nota ha sido leída aproximadamente 405 veces.

La fuente original de este documento es:

NAD (https://noticiaaldia.com/al-dia/conductores-venezolanos-tienen-hasta-el-1f-para-actualizar-requisitos-para-cruzar-hacia-colombia/)