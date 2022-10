Denuncian que el Ministerio de Salud no compra medicamentos para el VIH desde el año 2016

Credito: Web

18-10-22.-El secretario general de la red venezolana de Gente Positiva y presidente de Fundación Mavid Carabobo, Eduardo Franco, enfatizó que existen fallas en el abastecimiento de medicamentos para pacientes con VIH en Venezuela.



Asimismo exhortó al Ministerio de Salud a establecer una mesa de trabajo para dar una respuesta efectiva a quienes viven con esta enfermedad.



En una entrevista concedida al programa A Tiempo en Unión Radio, Franco indicó que no hay a nivel nacional centros públicos para detectar el VIH.



“Todo lo que tiene que ver en este momento con el sector VIH es gracias al sector internacional desde hace tres años se ha comprado medicamentos para las personas que sufren de VIH en Venezuela”, dijo.



Señaló que gracias a la ayuda, han podido salvar a más de 60.000 personas en todo el territorio nacional.



“El Ministerio de Salud no compra medicamentos para el VIH desde el año 2016, y gracias a esa cooperación es que las personas con la enfermedad están vivas”, aseveró.



Franco añadió que han solicitado reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud y no han recibido respuestas. Aseguró que las personas no cuentan con el requerimiento mínimo para cubrir los gastos de exámenes de laboratorio.

