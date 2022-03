EEUU: Juez del caso Saab ordena aplicar norma que limita divulgación de información

Alex Saab Credito: Web

22-03-22.-El juez del caso por lavado de dinero abierto en Miami a Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, accedió a una petición de la Fiscalía para asegurar el cumplimiento de una norma que limita la divulgación de información sobre el proceso para evitar interferencias.



La defensa de Saab, un empresario colombo-venezolano que fue extraditado de Cabo Verde a EEUU el 16 de octubre pasado, no planteó obstáculos a esta petición de la Fiscalía, a la que accedió el juez Robert N. Scola, según el último documento judicial del caso.



"A lo largo de este caso ha habido un interés significativo de los medios, tanto aquí en el Distrito Sur de Florida como en el extranjero", dijeron los fiscales en su petición de una orden del juez que garantice el cumplimento del reglamento local 77.2 en este mediático caso.



Ese reglamento requiere que los representantes de la defensa y de la Fiscalía no divulguen ni autoricen la divulgación de información u opinión en relación con un litigio penal pendiente o inminente "si existe una probabilidad razonable de que dicha difusión interfiera con un juicio justo o perjudique de otro modo la debida administración de justicia", señala la petición.



Los fiscales hicieron referencia a las violaciones de las normas judiciales que se produjeron cuando Saab compareció a su primera audiencia vía Zoom, como la prohibición de captar imágenes, que varios medios se saltaron.



El empresario enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, del que se declaró "no culpable" el pasado 15 de noviembre pasado ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.



En febrero pasado se supo por documentos judiciales del caso que Saab cooperó con EEUU durante un año de forma "proactiva" sobre sus actividades ilícitas y los contratos con el Gobierno de Venezuela y se iba a entregar a la Justicia estadounidense.



El inicio del juicio está programado para el 11 de octubre.



Antes, el 10 de junio, se llevará a cabo una audiencia del caso.



Aparte, está todavía pendiente de resolución un recurso presentado por la defensa de Saab ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta (Georgia), en el que se alega que el empresario tenía inmunidad diplomática cuando fue detenido en Cabo Verde por una orden emitida por EEUU.



El presidente Maduro defendió a fines de febrero a Saab durante la inauguración del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.



Según Maduro, el juicio que enfrenta en EEUU "está plagado de graves vicios".



"Su inmunidad diplomática, sus derechos humanos y su propia integridad física fueron cruel y sistemáticamente violados. Su proceso en un tribunal estadounidense está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones", dijo Maduro.

