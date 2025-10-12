Un buque de la Marina Real Británica detiene una lancha que transportaba 35 millones de libras en drogas ilegales

12 de octubre de 2025.'Un barco con base en Plymouth interceptó tres pequeñas embarcaciones que cruzaban el Golfo de Omán con narcóticos ilegales por valor de 35 millones de libras, según informó la Marina Real Británica.

Francotiradores del cuartel de Bickleigh se emplearon para inutilizar las embarcaciones, y la Marina afirmó que era la primera vez que se les solicitaba el uso de fuerza no letal en esa zona.

Un portavoz indicó que las tripulaciones de las pequeñas embarcaciones intentaron arrojar su carga al agua y huir a toda velocidad, y dos de las lanchas fueron abandonadas posteriormente.

Tras inutilizar el motor de la tercera embarcación, los equipos encontraron más de 1,5 toneladas (1500 kg) de drogas, entre ellas heroína, metanfetamina cristalina y hachís concentrado de cannabis.

En la operación se utilizó el helicóptero Wildcat de la Armada y también participó el Equipo de Francotiradores Marítimos del 42.º Comando, con base en Bickleigh, Plymouth.

El HMS Lancaster tiene base en Plymouth, pero opera desde el centro de operaciones de la Marina Real Británica en Oriente Medio, en Baréin, desde finales de 2022.

El comandante Sam Stephens, oficial al mando, se declaró "sumamente orgulloso" del equipo. Añadió: "En esta operación, las aeronaves tripuladas y no tripuladas del Lancaster trabajaron en estrecha colaboración bajo la dirección de la sala de operaciones del buque.

El resultado fue una redada sumamente exitosa, que retiró grandes cantidades de narcóticos de las calles e impidió que sus ganancias alimentaran el extremismo".