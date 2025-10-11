Estados Unidos: Donald Trump desaprueba el Premio Nobel a Machado, pero Marco Rubio es un gran defensor

Marco Rubio estuvo entre los ocho legisladores republicanos que el año pasado calificaron al líder de la oposición de derecha venezolana de "valiente y desinteresado" en una carta de nominación al Premio Nobel. Trump quería el honor.

11 de octubre de 2025.-Poco después de que el comité del Premio Nobel de la Paz anunciara que otorgaría el galardón de este año a María Corina Machado, líder del principal movimiento de oposición en Venezuela, la Casa Blanca de Trump emitió una condena inequívoca, informó Los TIempos de Nueva York.

"El Comité del Nobel demostró que prioriza la política por encima de la paz", escribió Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, en redes sociales el viernes. El presidente Trump había estado haciendo campaña abiertamente para el premio.

Pero las cosas son complicadas en materia de paz y guerra. Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Trump, ha apoyado a Machado durante mucho tiempo.

De hecho, firmó una carta el pasado agosto dirigida al Comité Noruego del Nobel apoyando su nominación al premio. Rubio era senador por Florida en ese momento.

La carta fue firmada por otros siete legisladores republicanos, entre ellos Rick Scott, el otro senador por Florida, y Michael Waltz, entonces congresista por Florida, quien posteriormente se convirtió en el primer asesor de seguridad nacional de Trump en este mandato y ahora es embajador del presidente ante las Naciones Unidas.

"Creemos firmemente que el liderazgo valiente y altruista de María Corina Machado, así como su inquebrantable dedicación a la búsqueda de la paz y los ideales democráticos, la convierten en una candidata sumamente merecedora de este prestigioso premio", escribieron el Sr. Rubio y los demás legisladores.

"Esperamos que el Comité del Nobel reconozca las notables contribuciones de María Corina Machado y le otorgue la distinción que tan merecidamente merece", dijeron.

El Sr. Rubio y la Sra. Machado se elogiaron mutuamente en la red social X hace meses. Sin embargo, hasta el mediodía del viernes, horas después del anuncio del comité del Nobel, el Sr. Rubio no había escrito ni una sola palabra sobre el premio de la Sra. Machado, ni en su cuenta personal ni en la oficial de X. El Sr. Waltz tampoco.

El Sr. Scott sí elogió a la Sra. Machado y, en una publicación aparte, afirmó que el Sr. Trump debería ser el ganador del próximo año. A primera hora de la tarde, el Sr. Rubio, a través de su cuenta personal, promocionó una publicación de la Sra. Machado en la que dedicaba el premio al "sufriente pueblo de Venezuela y al presidente Trump". Una cuenta oficial de la Casa Blanca promocionó la misma publicación.

El Sr. Trump declaró más tarde el viernes que la Sra. Machado lo había llamado para decirle que se merecía el premio. "No lo dije, y luego me lo dio, aunque creo que podría haberlo hecho", dijo, y agregó que "fue muy amable". El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios.

El Sr. Rubio lidera una iniciativa dentro del gobierno de Trump para intentar derrocar a Nicolás Maduro, el líder autoritario de Venezuela, mediante presión militar. Esta iniciativa ha incluido cuatro ataques letales contra embarcaciones civiles en el Caribe y un rápido despliegue de fuerzas estadounidenses en la región. Rubio afirma que Maduro es un líder ilegítimo y se encuentra prófugo de la justicia tras una acusación formal del Departamento de Justicia de 2020 por narcotráfico.

El gobierno de Trump ha afirmado que las cuatro embarcaciones transportaban drogas, pero no ha presentado pruebas. Expertos electorales internacionales afirman que Maduro subvirtió los resultados legítimos de las elecciones presidenciales del año pasado. El gobierno de Biden reconoció como ganador de las elecciones a un candidato apoyado por la Sra. Machado, Edmundo González.

El Sr. Rubio ha sido un firme defensor de la Sra. Machado durante años. Como secretario de Estado, le dedicó un homenaje para la revista Time en abril, en el que la llamó por su apodo: la "Dama de Hierro Venezolana". Se reunió con cinco miembros del movimiento opositor en mayo tras su huida de Caracas, capital de Venezuela, en lo que el Sr. Rubio calificó como una "operación de precisión".

Pedro Urruchurtu, asesor de la Sra. Machado, declaró a The New York Times el mes pasado que la oposición había desarrollado un plan para las primeras 100 horas tras la salida de Maduro, que implicaría una transferencia de poder a González.

"Se trata de una operación para desmantelar una estructura criminal, que incluye una serie de acciones y herramientas", declaró el Sr. Urruchurtu, y añadió: "Tiene que hacerse con el uso de la fuerza, porque de lo contrario no sería posible derrotar a un régimen como el que enfrentamos".

Los planes de la oposición incluyen persuadir a otros gobiernos para que tomen medidas diplomáticas, financieras, de inteligencia y policiales, añadió.

Un segundo miembro de alto rango de la oposición venezolana, mayoritariamente exiliada, que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre este delicado tema, afirmó que estaban en conversaciones con varias agencias estadounidenses.

El Departamento de Estado afirmó que el gobierno estaba centrado en la lucha contra los cárteles de la droga.

El Sr. Rubio ha afirmado repetidamente que Maduro encabeza una red de cárteles venezolanos y es un narcoterrorista.

El Sr. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha sostenido durante mucho tiempo que la salida de Maduro, un autócrata de izquierda, supondría un duro golpe para el gobierno comunista de Cuba, aliado de Venezuela.