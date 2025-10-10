Lluvias en Venezuela aumentaron 300% por cambio climático

La vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, afirmó que Venezuela experimentó un incremento del 300% en las precipitaciones esperadas, un fenómeno relacionado al cambio climático.

Al denunciar el impacto de la crisis climática en el país, señaló como las variaciones extremas del clima golpean la actividad agrícola, la biodiversidad y, directamente, la vida de los venezolanos.

Durante su participación en el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, detalló que este exceso de lluvias trajo consigo graves consecuencias, incluyendo el desbordamiento de importantes cuencas fluviales.

Al señalar la magnitud del problema, Jiménez colocó como ejemplo el caso del Orinoco, en el que se evidencia un crecimiento que supera los últimos 60 años.

«Producto de este aumento de lluvias y de inundaciones, que afectaron a más de 7 mil familias venezolanas, vemos incremento también en la proliferación de vectores, de enfermedades asociadas a vectores, como consecuencia de lo que hoy se denomina cambio climático", aseveró.

De acuerdo con la ministra Jiménez, a esta situación se le suma la productividad agrícola y el desarrollo cotidiano de los ciudadanos, además de generar el doble de ciclones, huracanes y un aumento en la temperatura del mar Caribe.

Jiménez afirmó que la prioridad absoluta reside en el respeto, el cuidado y la salud de los suelos, los cultivos y todos los recursos del ecosistema.

Además, rechazó la visión de mercantilización de la naturaleza que promueve el sistema capitalista.

«Se convierte entonces una agenda científica en una propuesta depredadora para patentar la vida: esta no es posible patentarla, porque la vida es tan libre«, apuntó.