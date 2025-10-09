Trump enaltece el Día de Colón ante "borrado de la historia" de la "izquierda radical", quienes defienden los derechos ancestrales de los indígenas

Trump alaba la figura de Colon en detrimento de los pueblos indígenas, la supremacía del hombre blanco Credito: Agencias

El presidente estadounidense, Donald Trump, proclamó el Día de Cristóbal Colón el 13 de octubre, denominación que ya estaba vigente en EE.UU., y felicitó a los italianos a la par que arremetió contra el "borrado de la historia" que atribuye a la "izquierda radical".

"El Día de Colón; hemos vuelto, italianos", dijo Trump entre aplausos al firmar el documento tras su reunión de gabinete, en una referencia velada al reconocimiento dual del Día de los Pueblos Indígenas para esa misma jornada festiva por parte de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

El texto de la proclamación, enviado por la Casa Blanca, celebra el legado de Colón, a quien llama "el héroe americano original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más galantes y visionarios que han caminado sobre la faz de la tierra", y ahonda en su historia.

Pero también acusa a la "izquierda radical" de dirigir contra Colón "una campaña vil y sin piedad para borrar nuestra historia, calumniar a nuestros héroes y atacar nuestra herencia", y que ha "manchado su carácter", y cita también actos de vandalismo en los últimos años contra sus monumentos.

"Bajo mi liderazgo, esos días han terminado y nuestra nación ahora se quedará con una simple verdad: Cristóbal Colón fue un verdadero héroe americano y cada ciudadano está eternamente endeudado con su incansable determinación", reza el texto.

Señalando el origen italiano de Colón, la proclamación destaca su expedición financiada por la Corona española a bordo de la Niña, la Pinta y la Santamaría para "descubrir una nueva ruta comercial a Asia, llevar gloria a España y divulgar el góspel de Jesucristo por tierras lejanas".

Tras llegar el 12 de octubre de 1492 a lo que hoy son las Bahamas y "plantar una majestuosa cruz", Colón abrió las fronteras del "Nuevo Mundo a Europa", y "preparó el camino al triunfo final de la civilización occidental menos de tres siglos después, el 4 de julio de 1776", nacimiento de Estados Unidos.

El texto finaliza con reconocimiento a los italoestadounidenses y su contribución a la cultura de EE.UU., aboga por fortalecer los lazos entre Italia y EE.UU. e insta a "observar este día con ceremonias y actividades apropiadas".

Estados Unidos es el único páis que se celebra el día 13 de octubre, mientras que en toda América se conmemora el día 12 de octubre, por ejemplo, se conoce en México como el Día de la Nación Pluricultural y se enfoca en la diversidad cultural del país.En Colombia, la fecha era el Día de la Raza, pero se ha llamado oficialmente Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana para reconocer la pluralidad cultural. Ambas celebraciones conmemoran la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, pero con enfoques distintos sobre la significación de ese evento.

La mayoría de los países latinoamericanos han dejado atrás el nombre obsoleto y discriminativo, como lo es el "Día de la Raza", para valorar a los pueblos originarios quienes fueron víctimas de la llegada de los españoles, estos son los países que decideron cambiar la carga histórica que significaba ese día:

Día de la Resistencia Indígena: Utilizado en Venezuela y Nicaragua, honra la lucha de los pueblos originarios contra la colonización.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: Nombre que se usa en Argentina, enfocado en el reconocimiento de las diversas culturas.

Día del Encuentro de Dos Mundos: Es la denominación en Chile, reconociendo el intercambio cultural.

Día de la Descolonización: En Bolivia, para conmemorar la liberación del dominio colonial.

Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad: Se usa en Ecuador, para reconocer la diversidad de pueblos y culturas.

Celebraciones y Conmemoraciones

Las celebraciones varían significativamente, pero se pueden agrupar en dos grandes categorías:

Festividades conmemorativas de la cultura y el mestizaje: En algunos lugares se mantienen celebraciones que recuerdan el legado cultural hispano y la mezcla de culturas que resultó del encuentro.

Eventos de reivindicación y resistencia indígena: Otros países, movimientos y activistas organizan eventos para conmemorar la resistencia de los pueblos indígenas frente a la colonización y la defensa de sus territorios, lenguas y culturas.

Esta fecha refleja la evolución del significado de un evento histórico, pasando de una celebración de la conquista a un reconocimiento de la diversidad y de las luchas de los pueblos originarios.