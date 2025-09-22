Miles de trabajadores italianos hacen huelga por el genocidio de Israel en Gaza y contra la inercia de los gobiernos europeos

Paren el genocidio de Israel en Gaza se ha convertido en el clamor mundial Credito: Agencias

Miles de trabajadores y estudiantes en toda Italia se sumaron a una huelga general y manifestaciones masivas el lunes en solidaridad con los palestinos en Gaza, quienes sufren de hambruna, bombardeos y desplazamiento forzado de parte de Israel.

Las calles de 80 ciudades de Italia se han llenado de pancartas y banderas palestinas este lunes para exigir el fin de la ofensiva israelí y el genocidio en Gaza bajo el lema "bloqueemos todo".

Esta huelga general, que tendrá una duración de 24 horas, ha sido convocada por diferentes sindicatos italianos, como la Unione Sindacale di Base (USB). Hasta el momento, aunque aún se desconoce el número de los asistentes, podría ser una de las mayores marchas que se han organizado en el país desde que comenzó los duros ataques de Israel contra Palestina.

La huelga causó interrupciones en todo el país, con largos retrasos en los trenes nacionales y transporte público limitado en las principales ciudades, incluidas Roma y Milán.

El tránsito de mercancías se ralentizó o fue parcialmente bloqueado por los plantones y manifestaciones de los trabajadores en los principales puertos de Italia, Génova y Livorno. Más de 20.000 personas se reunieron frente a la estación central de Roma para protestar por el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza.

Los sindicatos y organizaciones estudiantiles denunciaron "la inercia de los gobiernos italiano y de la UE".

Algunos de los lugares por los que pasará esta oleada de manifestantes pertenecen a los servicios públicos, como zonas educativas o sanitarias, entre otras, según elPeriódico. La gran multitud en las ciudades de Roma y Milán ha obligado a que algunos de sus trenes sean cancelados.

Asimismo, los estibadores han anunciado el bloqueo de los puertos de Trieste, Piombino, Génova, Livorno, Ancona y Ravenna en un contexto de queja portuaria por el transporte de armas a Israel en buques italianos. El diario italiano Corriere della sera adelanta que solo en Palermo habría 20.000 personas manifestándose con pancartas en las que se pueden leer frases como: "Alto al genocidio en Gaza, defensa de la Flotilla, alto a la economía de guerra, depongan las armas, suban los salarios".

El gobierno italiano encabezado por la primera ministra conservadora Giorgia Meloni, una aliada cercana de Israel en la UE, ha adoptado recientemente un tono más severo sobre las políticas israelíes a medida que aumentaba la presión interna por la guerra. Sin embargo, Italia no está entre los países, incluyendo Francia, que reconocerán formalmente un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU de esta semana.

Por su parte, el USB ha señalado que estas ciudadades "se ha sentido con fuerza la necesidad de protestar contra el genocidio en curso en Gaza, contra las complicidades del Gobierno de Meloni con el Estado de Israel y para detener la guerra y la carrera armamentista".

La comunidad internacional ha considerado durante mucho tiempo que la creación de un Estado palestino en Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza era la única forma de resolver el conflicto, que comenzó más de un siglo antes de que el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 desencadenara los ataques de Israel en curso en Gaza. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a más de 65.100 palestinos, considerado por una gran mayoría como un genocidio, según el Ministerio de Salud de Gaza, ha desplazado a aproximadamente el 90% de la población, ha dejado gran parte del territorio inhabitable y ha sumido muchas áreas a la hambruna.

"Una lección de dignidad y resistencia"

A su vez, la manifestación ha expresado su solidaridad con la flotilla Global Sumud, que partió de tierras italianas el pasado viernes y se ha convertido en camarada de España. El objetivo de los voluntarios es conseguir que Gaza reciba ayuda alimentaria y productos de primera necesidad.

"El pueblo palestino continúa dándonos otra lección de dignidad y resistencia. Aprendemos de ellos y tratamos de hacer nuestra parte", dijo un portuario manifestante.

En paralelo, el ministro de Transporte, Matteo Salvini, ha intentado desmerecer el impacto de las protestas que, según él, han sido organizadas por un grupo sindical de extrema izquierda, sin considerar que hay un despertar a nivel mundial que se levanta ante el genocidio de un pueblo indefenso.