(VIDEO) Brasil rompe el silencio acusa a Estados Unidos de interferencia inaceptable

Viernes, 08 de agosto de 2025. Este impactante video es una traducción fiel y completa del discurso original del presidente brasileño, adaptado al idioma español con fines educativos e informativos, para que los hispanohablantes puedan comprender el otro lado de la verdad —una verdad que muchas veces es silenciada por los grandes medios internacionales.



En esta intervención contundente, el mandatario de Brasil responde directamente a las recientes imposiciones económicas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con argumentos sólidos y tono firme, denuncia la interferencia extranjera, desmonta las falsas justificaciones sobre el déficit comercial, defiende la soberanía nacional y declara que Brasil no aceptará presiones de ningún país, sea grande o pequeño.



El contenido ha sido traducido por el equipo de Geopolítica Global Hoy, comprometido con difundir análisis reales, sin censura, desde una perspectiva latinoamericana y soberana. Si te interesa conocer los verdaderos conflictos que sacuden el tablero geopolítico, este video es para ti.





